قرار حكومي بتسمية أعضاء مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم تسمية أحمد قاسم الهناندة، والدكتورة نسرين بركات، والمهندس حديثة الخريشة، وماهر قدورة، وراكان فاخوري، أعضاء في مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.

ويرأس مجلس أمناء الجائزة رئيس الوزراء، بحسب النظام الذي أقرَّه مجلس الوزراء قبل أشهر، كما يضم في عضويته وزير الشباب نائباً لرئيس المجلس، والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد عضواً.

وقد تمَّ استحداث جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في وزارة الشباب، بمقتضى نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي الذي صدر في الجريدة الرسمية خلال شهر حزيران الماضي.

وتسعى الجائزة لتكريم المتطوعين المتميزين وتهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي في المجتمع الأردني وتنظيمه، من خلال تشجيع المواطنين للقيام بالأعمال التطوعية، وتوجيه طاقات الشباب إليها.

كما تهدف الجائزة إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات، وتكريم الأفراد والمؤسسات القائمة على الأعمال التطوعية المتميزة وذات الأثر الإيجابي على عملية التنمية المستدامة، وتشجيع أصحاب الأفكار في مجال العمل التطوُعي ووضع أفكارهم موضع التنفيذ.

وكان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد قد بارك إطلاق الجائزة بتاريخ 5/12/2021 خلال رعايته احتفالاً أقامته وزارة الشباب بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين.