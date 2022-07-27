قرار حكومي بحل مجالس الغرف التجارية والصناعية قبل انتخاباتها

قررت الحكومة، حل مجالس الغرف التجارية والصناعية قبل شهر من موعد إجراء انتخاباتها، وفق ما أكد مصدر مطلع، نقلا عن قناة “المملكة”.

وكان الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة قد أكد في وقت سابق أن الهيئة هي صاحبة الصلاحية الحصرية في تحديد موعد الاقتراع لانتخابات غرف الصناعة المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.

وشدد الرواشدة على أن تنفيذ مواعيد الرزنامة الانتخابية هي كذلك من صلاحيات الهيئة وفق المادة (8/أ) من نظام غرف الصناعة، والمادة (10/أ) من نظام غرف التجارة، الذي يمنح الهيئة الحق المطلق باتخاذ أي إجراءات ناظمة للعملية الانتخابية.