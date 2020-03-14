قرار حكومي مرتقب بتعطيل المدارس والجامعات ومنع التجمعات

محمود الطراونة

عمان – تقترب الحكومة من إعلان تعطيل الدوام في المدارس والجامعات، ومنع التجمعات العامة، في خطوة احترازية جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وبحسب ما فهمت “الغد” فإن القرار أصبح قريبا جدا بل إن الحكومة اتخذته فعلا ولكنها أرجأت الإعلان عنه، رغم إعلان شفاء الإصابة الوحيدة المؤكدة في الأردن حتى الآن.

وكانت الحكومة أعلنت فجر اليوم منع الأراجيل في كافة الأماكن، فيما سبق وأكدت جاهزية وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتطبيق “التعلم عن بعد”.

ويأتي هذا القرار، في وقت بدأت فيه فرق وزارة الصحة إجراء تقص وبائي، للمواقع والأماكن التي زارتها “حالة إصابة مؤكدة” جرى تسجيلها في كندا، فور دخولها إلى هناك قادمة من الأردن.

وبحسب المعلومات المتوفرة حول هذه الحالة، فإنها زارت مصر أولا ثم جاءت إلى الأردن حيث مكثت أربعة أيام، قبل أن تغادر إلى كندا.

ووفق مصدر موثوق، فإن لا علاقة لهذه الحالة “نهائيا” في إعلان إحدى المدارس الخاصة عطلة لطلبتها غدا، ولم يسبق للحالة أن مكثت لدى أي عائلة في الأردن يدرس أبناؤها في المدرسة المقصودة.