قرار قضائي أولي بحلّ نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة سنة

عمان- أكد المستشار القانوني بسام فريحات، محامي نقابة المعلمين، الخميس، أن محكمة صلح جزاء عمّان أصدرت قرارا قضائيا أوليا بحل نقابة المعلمين الأردنيين والحكم بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة.

وأضاف لـ “المملكة” أنه “جرى إلقاء القبض على 5 من أعضاء مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة والعمل جار على تكفيلهم”.

وكان نائب عام عمّان الدكتور حسن العبداللات، قد قرر في 25 تموز/ يوليو الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وجرى “الإفراج عن جميع الأعضاء” في 23 آب/ أغسطس.

وقرر النائب أيضا، كف يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

وأعلن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية نواف العجارمة، عملا بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة، ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.