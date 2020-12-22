قرار قطعي بإلغاء نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة إربد

أحمد التميمي

إربد- أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم الثلاثاء، قرارا قطعيا ونهائيا بإلغاء نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة اربد.

جاء ذلك في جلسة علنية برئاسة، رئيس المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي الدكتور ماجد الغباري وعضوية القاضي إبراهيم البطاينة والقاضي محمد الغرير والقاضي رجا الشرايري وعدنان فريحات وبحضور وكيل الطاعنين المحامي راتب النوايسه ووكيل المطعون ضدهم.

وتضمن الحكم، وفق النوايسة أبطال العملية الانتخابية لغرفة صناعة اربد برمتها وما رافقها من الإجراءات وأبطال النتائج المترتبة عليها والتي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخاب.

واعتبرت المحكمة أن هناك عيوب شكلية خطيرة شابت العملية الانتخابية ومن شان هذا القرار التأثير على هيكلية غرفة صناعة الأردن التي تعتبر غرفة صناعة اربد عضوا فيها.

وأكد انه سيتم الطعن أيضا بالقرارات التي أصدرها مجلس الغرفة خلال المرحلة الماضية والتي تعتبر لاغيه حكما بعد أبطال نتائج الانتخابات وبإمكان أي متضرر اللجوء للقضاء لإبطال أي قرار.

وأشاد النوايسة بنزاهة القضاء الأردني والذي يعتبر الحارس الوحيد للمشروعية وضامن لها ويرسخ قيم العدالة لجميع الشعب الأردني.

وكان عدد من أعضاء الهيئة العامة تقدموا بالطعن بنتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة اربد التي جرت في نهاية عام ٢٠١٨ والتي أشرفت عليها الهيئة المُستقلة للانتخابات ، حيث أوردوا في لائحة دعواهم أسباب الطعن التي تتعلق بالإجراءات السابقة للعملية الانتخابية والمُتزامنة معها ونتائج تلك الانتخابات ، حيث توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أن هُناك عيوب جوهريه شابت العملية الانتخابية برُمتها الأمر الذي أوجب أبطال نتائج تلك الانتخابات تبعاً لذلك

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