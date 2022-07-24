قرار للعليا يضع العصي بعجلات المستوطنين في القدس

هآرتس

بقلم: نير حسون 24/7/2022

المحكمة العليا وافقت يوم الخميس الماضي جزئيا على التماس عائلة فلسطينية من سلوان ضد أعضاء جمعية عطيرت كوهنيم، ومنعت إخلاءها من بيتها حتى الجلسة المقبلة. هذا القرار يضاف إلى قرار مشابه حول إخلاء عائلات فلسطينية في الشيخ جراح. هذان القراران يصعبان الأمر على أحد الأساليب الناجحة التي استخدمها المستوطنون في شرقي القدس وهي إخلاء عائلات فلسطينية بذريعة أنها تعيش في ممتلكات يهودية قبل العام 1948.

قرار الحكم الذي اتخذ بأغلبية القضاة دفنه براك ايرز واسحق عميت مقابل رأي الأقلية الذي يمثله القاضي دافيد مينتس، يتناول حالة عائلة الدويك، التي حكمت المحكمة المركزية بأنه يجب عليها إخلاء البيت. عشرات أبناء العائلة يعيشون في بيت في حي بطن الهوى في سلوان منذ العام 1965 بعد أن قام والد العائلة بشراء الأرض من فلسطيني آخر. في العام 2001 توجه أعضاء عطيرت كوهنيم إلى القيم العام وحصلوا على موافقته أن يصبحوا هم أمناء وقف بنفنستي، وهو الوقف اليهودي الذي أقيم قبل 100 سنة وكان هو صاحب أراض في سلوان، هناك عاشت عائلات يهودية من اليمن حتى العام 1938. بعد أن سيطرت الجمعية على الوقف بدأت في تقديم دعاوى إخلاء ضد نحو 70 عائلة تعيش في المنطقة. في العام 2012 صادقت المحكمة المركزية على ملكية الوقف على البيت وفي العام 2014 تم تقديم دعوى إخلاء ضد عائلة الدويك.

في الالتماس على الإخلاء الذي وصل للمحكمة العليا قال محامي العائلة حسام صيام: إنه يسري التقادم على طلب الإخلاء، حيث أنه قدم بعد عشرات السنين من شراء أبناء العائلة للعقار والسكن فيه”. أمناء الوقف الذين مثلهم المحامي ابراهام موشيه سيغل قالوا في المقابل: إنه طالما أن الأرض كانت في يد القيم العام حتى العام 2001 فإن قانون التقادم لا يسري عليها لأن الأمر يتعلق بأرض بملكية عامة”.

القاضية براك ايرز التي كتبت الجزء الأول من قرار الحكم وافقت على ادعاء المحامي صيام بأن وضع اليد من قبل القيم العام لا يمكن اعتبارها أراض عامة وأن القيم العام لم يعمل من أجل تجسيد ملكيته على الأرض طوال عشرات السنين. القاضي مينتس كتب أنه حسب رأيه لا يوجد لأبناء العائلة على الإطلاق الحق في الاستئناف وأنه لا يوجد تقادم في هذه الحالة. القاضي عميت وافق على ادعاء المستوطنين بأن الأمر يتعلق بأراض عامة، لكنه طرح تساؤلا بخصوص معرفة أمناء الوقف عن وضع العقارات. وحسب قانون التقادم لو أنهم كانوا يعرفون ولم يتصرفوا فعندها عائلة الدويك يكون لها الحق في ادعاء التقادم. في نهاية الأمر تقرر إعادة القضية إلى محكمة الصلح من أجل الحسم في مسألة التقادم.

هذا القرار يضاف إلى قرار سابق للمحكمة العليا قبل أربعة اشهر، والذي بحسبه لا يمكن إخلاء العائلات الفلسطينية في الجزء الشرقي في حي الشيخ جراح إلى حين البنت في مسألة الملكية على الأرض. قبل نحو أسبوعين رفضت رئيسة المحكمة العليا، استر حيوت، طلبا للمستوطنين بعقد جلسة أخرى بتشكيلة موسعة لمناقشة القرار. وشبيها بالقرار بشأن سلوان، أيضا في القرار بشأن الشيخ جراح مثلت القاضية براك ايرز المقاربة التي تثقل على المستوطنين، وفيها أيضا كان رأي الأقلية يمثله قاض محافظ هو نوعم سولبرغ، اأيضا فيه القاضي عميت لم يوافق على الموقف القانوني لبراك ايرز، لكنه توصل إلى استنتاج عملي مشابه أدى إلى تأجيل طويل للإخلاء. في الحالتين يتوقع أن يؤثر القرار على عائلات كثيرة أخرى تواجه خطر الإخلاء، ويؤجل بصورة كبيرة خطط تهويد سلوان والشيخ جراح.

إخلاء عائلات من الأحياء العربية بواسطة وضع اليد على ممتلكات يهودية قبل العام 1948 هو أحد الأساليب الناجحة من ناحية جمعيات المستوطنين في جهودها لتهويد أجزاء في شرقي القدس. هذا الأسلوب أثار الاحتجاج العام والدولي، حيث أنه يرتكز على منظومة قانونية تميز بشكل فظ بين اليهود والفلسطينيين. حسب القانون فإن أحفاد اللاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في العام 1948 لا يمكنهم المطالبة باستعادتها بسبب قانون أملاك الغائبين. ولكن منظمات يمينية يهودية يمكنها أن تحصل على ملكية عقار وأن تخلي عائلات من بيوتها استنادا إلى ملكية يهودية معينة عليها قبل العام 1948.

طوال السنين حظي المستوطنون بتعاون واسع من قبل سلطات الدولة في أساليب السيطرة على الممتلكات وإخلاء سكانها، على رأسها القيم العام في وزارة العدل. في هذه الحالة طلب القضاة رأي المستشار القانوني للحكومة في سلسلة قضايا مبدئية تتعلق بوضع اليد على العقار وإخلاء سكانه. ولكن المستشار القانوني السابق، افيحاي مندلبليت، امتنع عن اتخاذ موقف في هذا الشأن. على هامش قرار الحكم انتقدت براك ايرز بشكل لاذع سلوك القيم العام والمستشار القانوني في هذه القضية. “أنا لا يمكنني إنهاء هذا الأمر دون الإشارة إلى أن هذه مرة أخرى فيها يجري نزاع بقوة كبيرة في هذا الشأن الذي له حساسية عامة في الوقت الذي فيه مكانة الدولة والسلطات فيها غائبة في هذا الإجراء بصورة تثير التساؤل، للأسف”، كتبت.