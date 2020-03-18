قرار مرتقب بتخفيض اقتطاعات الضمان الاجتماعي لثلاثة أشهر

عمان- الغد- علمت “الغد” ان قرارا سيصدر في وقت قريب جدا يقضي بتخفيض كبير على اقتطاعات الضمان الاجتماعي، على الأفراد والمؤسسات.

وبحسب ما علمت الغد سيتم تخفيض نسبة الاقتطاع على الموظف ما يلي:

تعديل نسبة الضمان الاجتماعي الالزامي (٢١.٧٥٪) على المؤسسات والموظفين اعتبارا من ١ آذار ولغاية ٣١ أيار ٢٠٢٠ _ ثلاثة أشهر

اولا تعديل النسبة المقتطعة على الموظف بحيث تصبح ١ ٪ بدلا من ٧.٥٪

ثانيا تعديل نسبة الضمان على المؤسسات من ١٤.٢٥ ٪ إلى ٤.٥٪

بحيث يصبح ما تورده المؤسسات ٥.٢٥٪ فقط وثلاثة شهور تنتهي بانتهاء شهر ٥/٢٠٢٠