قرار من أمير قطر يتعلق بكأس العالم ودولة عربية

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بدعوة طلاب مدرسة في الكويت لحضور مباراة ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وحسب صحيفة “الراي” المحلية الكويتية، فقد أبلغ مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد المري، وكيلَ وزارة التربية الكويتية بالإنابة فيصل المقصيد، بدعوة أمير قطر.

وأوضح أن الدعوة لحضور مباراة ضمن مونديال قطر، سوف توجَّه لطلبة ثانوية “بلاط الشهداء” في منطقة الأحمدي التعليمية بالكويت.

وأرفق السفير “المري” في كتابه إلى الوكيل “المقصيد” نسخة من مذكرة السفارة القطرية في الكويت متضمنةً الدعوة المشار إليها.

وأشار مصدر في وزارة التربية الكويتية إلى أن السفير القطري أبلغه أنه تمّ توفير طائرة خاصة لنقل الطلبة والمعلمين الراغبين في حضور المباراة، موضحاً أنه خاطب المسؤولين في وزارة التربية وكذلك أولياء أمور الطلبة، للحصول على الموافقات اللازمة لتلبية هذه الدعوة.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية قد نشرت تقريراً قبل انطلاق مونديال قطر في 20 نوفمبر الجاري، عبَّر فيه طلبة ثانوية “بلاط الشهداء” عن سعادتهم بتنظيم الدوحة لبطولة كأس العالم ودعمهم لها.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، إلى 18 ديسمبر المقبل، في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي. وكالات