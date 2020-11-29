قرار من القطامين للتخفيف على أصحاب العمل

عمان – الغد – للتخفيف على أصحاب العمل وتسهيلاً لعمل منشآتهم قرر وزير العمل اعتماد تحديد سكن العمال غير الأردنيين المثبت على جوازات سفرهم اعتباراً من تاريخ 2017/1/1 فما بعد عند تجديد تصاريحهم عند نفس صاحب العمل

للتسهيل على أصحاب العمل وتماشياً مع سياسة الوزارة الهادفة إلى ضبط وتنظيم سوق العمل واستخدام العمالة غير الأردنية في ظل ظروف جائحة كورونا قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين اعتماد تحديد سكن العمال غير الأردنيين المثبت على جوازات سفر هؤلاء العمل اعتباراً من تاريخ 2017/1/1 فما بعد الصادر عن المراكز الأمنية، لغايات إنجاز معاملات تجديد تصاريحهم.

وينطبق قرار الوزير القطامين على العمال غير الأردنيين الذين يجددون تصاريح عملهم عند نفس صاحب العمل.