قرار مهم.. دوام الأربعاء لـ 12 ظهرا وعطلة الخميس

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بانتهاء الدَّوام في جميع المؤسَّسات ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 26 كانون الثَّاني، في تمام السَّاعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك نظراً للظّروف الجويَّة المتوقَّعة ليوميّ الأربعاء والخميس المقبلين، وبناء على التنبّؤات الجويَّة الصَّادرة عن إدارة الأرصاد الجويَّة وتوصياتها.

وتحسُّباً لأيِّ طارئ بسبب الظُّروف الجويَّة المتوقَّعة، قرَّر رئيس الوزراء تعليق دوام جميع المؤسَّسات ليوم بعد غدٍ الخميس، الموافق للسابع والعشرين من كانون الثَّاني، باستثناء المؤسَّسات التي تتطلَّب طبيعة عملها غير ذلك.

من جهة أخرى، قرر البنك المركزي تعطيل دوامه ودوام البنوك العاملة الخميس، وتقليص دوام الأربعاء لغاية الساعة 12 ظهرا.

وفي سياق متصل، أصدر مستشفى الجامعة الأردنية- وفي ضوء بلاغ الخصاونة- القرارات التالية:

1. تعليق دوام العيادات الخارجية ليوم غد الأربعاء الموافق 2022/1/26، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

2. إلغاء كافة مواعيد العمليات المبرمجة ليومي الأربعاء والخميس الموافقين 2022/1/27،26، على أن يتم إعادة جدولتها لاحقاً بالتنسيق بين الأطباء المعنيين ودائرة شؤون المرضى.

3. تعطيل أعمال المستشفى ليوم الخميس الموافق 2022/1/27، باستثناء الدوائر التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك.

3. سيتم إجراء غسيل الكلى للمرضى حال حضورهم للمستشفى.

وأكدت إدارة المستشفى أن دائرة الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة في استقبال جميع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمة.