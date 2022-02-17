قرار مهم من التربية بشأن موعد الحصة الأولى

قررت وزارة التربية والتعليم، بدء الحصة الاولى في المدارس ذات الفترة الواحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا خلال الفترة الزمنية من 27 شباط الجاري وحتى الحادي والثلاثين من آذار المقبل.

كما قررت الوزارة، بدء الحصة الاولى في الفترة الصباحية في المدارس ذات الفترتين، الساعة الثامنة والنصف صباحا، والساعة الواحدة والنصف ظهرا للفترة الثانية، على أن يكون زمن الحصة الصفية في الفترة المسائية 35 دقيقة.

وجاء قرار الوازرة في ظل تعديل التوقيت الصيفي المقرر العمل به ابتداء من الخامس والعشرين من الشهر الحالي وحرصا على سلامة الطلبة.

بدوره، أكد مدير إدارة النشاطات المدرسية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الشناق، استمرار الرحلات المدرسية والزيارات العلمية خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقال الشناق لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، إن الزيارات المدرسية العلمية التي تنفذها المدارس تأتي ضمن برنامج وخطة تم اعدادها مسبقا، حيث تبدأ من الفترة الممتدة من الاول من شهر آذار المقبل وحتى نهاية نيسان، وتهدف إلى رفع الثقافة العلمية لدى الطلبة.

وبين أن الرحلات المدرسية الى المواقع السياحية والأثرية التي ستبدأ خلال الفترة من 21 اذار وحتى 15 ايار المقبل، ستكون متاحة وضمن البرامج المعدة والتي تحدد اياما معينة لمدارس البنين وأخرى لمدارس البنات.

واضاف ان كافة النشاطات المدرسية، سواء الخاصة بالرحلات أو الزيارات العلمية ستكون خاضعة للبروتوكول الصحي مع الالتزام بأوامر الدفاع التي صدرت عن الجهات المعنية في مواجهة جائحة كورونا.

واكد أن الوزارة ستطبق اي تعليمات أو توصيات تصدر عن رئاسة الوزراء فيما يخص الحالة الوبائية التي تمر بها المملكة خاصة التي تتعلق بالبروتوكول الصحي أو اي إجراءات أو تعديلات تتم عليه.-(بترا)