قرار هام لمجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة

عمان-استعرض مجلس الخدمة المدنية اليوم الاثنين بعض المواضيع والقضايا المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها مراجعة نظام الخدمة المدنية.

وقال وزير العمل / رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال البطاينة، ان المجلس يعكف على دراسة شاملة لنظام الخدمة المدنية, بهدف تعزيز مبدأ العدالة بين المتقدمين للوظيفة العامة.

ولفت البطاينة ان من مهام المجلس هو إقرار السياسات العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام وتنميتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والتوصية لمجلس الوزراء بإصدار أي تشريعات متعلقة بالخدمة المدنية, وأي تعديل عليها.

وبين البطاينة ان المجلس اتخذ قرارا هاما في جلسته التي عقدها اليوم وهو اجراء مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية بحيث يكون اكثر عصرية وتلبية لتطوير القطاع العام، وقد قرر المجلس تشكيل لجنة وطنية تضم أمناء عامون وخبراء إدارة عامة وموارد بشرية ومالية بالإضافة الى خبراء في التدريب والتعليم المهني والتقني وممثل عن النقابات المهنية،وتابع البطاينة ان المجلس وجه اللجنة المكلفة برفع مسودة نهائية من النظام المعدل في موعد اقصاه شهرين.

يذكر ان مجلس الخدمة المدنية يضم في عضويته كل من وزير التربية والتعليم والمالية والصحة ورئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان الخدمة المدنية؛ إضافة الى ذوي الخبرة والإختصاص .