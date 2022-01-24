قرار هام من العجلوني

اصدر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني تعميمان نصا على وقف كافة البدلات التي يتقاضاها رئيس الجامعة عن الاجتماعات الداخلية والخارجية اضافة الى ان عضوية او رئاسة رئيس الجامعة في اي من اللجان تكون مجانية بدون اي مقابل.

و ضبطا للنفقات تم وقف اي بدلات يتقضاها العاملون في الجامعة بما فيهم رئيس الجامعة عن اجتماعات داخلية او خارجية.

وفي التعميم الثاني فقد منع العجلوني صرف اي مبالغ مالية باسم رئيس الجامعة بصفته معتمد الصرف كما ولن يتم صرف اي مكافآت او مبالغ للعاملين في الجامعة الا عن طريق دائرة الرواتب وضمن الرواتب الشهرية ولا يجوز صرف اي مكافآت خارج هذا الإطار.