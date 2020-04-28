خالد العميري

عمان – كشفت شبكة قنوات “بي ان سبورتس” الرياضية عبر موقعها الرسمي باللغة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن توجه الحكومة الفرنسية لإلغاء مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم ودوري الدرجة الثانية، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت شبكة “بي ان سبورتس”، على عقد اجتماع طارئ لرابطة الدوري الفرنسي خلال الايام القليلة المقبلة، بشأن تحديد آلية الهبوط والصعود، مشيرة أن الدوري سيتم انهاءه بتوصية من الحكومة الفرنسية دون تحديد البطل.

🇫🇷 #Ligue1Confo

❌ Le gouvernement devrait annoncer la fin de saison 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2 !https://t.co/iVnFqJV0xi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 28, 2020

ووفقا لمصادر مطلعة للشبكة الرياضية القطرية، فإن الموسم الجديد 2020-2021 سيبدأ في آب (أغسطس) المقبل.