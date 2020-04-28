آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدمكورونا

قرار وشيك بإلغاء الدوري الفرنسي لكرة القدم “دون بطل”

منذ 16 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد العميري 

عمان – كشفت شبكة قنوات “بي ان سبورتس” الرياضية عبر موقعها الرسمي باللغة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن توجه الحكومة الفرنسية لإلغاء مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم ودوري الدرجة الثانية، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت شبكة “بي ان سبورتس”، على عقد اجتماع طارئ لرابطة الدوري الفرنسي خلال الايام القليلة المقبلة، بشأن تحديد آلية الهبوط والصعود، مشيرة أن الدوري سيتم انهاءه بتوصية من الحكومة الفرنسية دون تحديد البطل.

ووفقا لمصادر مطلعة للشبكة الرياضية القطرية، فإن الموسم الجديد 2020-2021 سيبدأ في آب (أغسطس) المقبل.

الوسوم

مقالات ذات صلة

فيروس كورونا يسبب تجلط الدم

“كورونا” يصيب بجلطات دموية أيضا

منذ 8 دقائق

“الأوقاف” تؤكد الاستمرارية في إغلاق المساجد

منذ 18 دقيقة
كورونا في الإمارات

541 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

منذ 24 دقيقة

رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يقترح إلغاء حفل الختام توفيرا للنفقات

منذ 28 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock