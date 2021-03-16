قراصنة يخترقون حسابات ريال مدريد الاجتماعية

مدريد – تعرضت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بريال مدريد لعملية قرصنة إلكترونية الثلاثاء، تم خلالها بث نبأ عن إصابة البرازيلي رودريغو في عضلات الساق اليمنى، قبل أن يؤكد النادي أن اللاعب في أفضل حال وجاهز لمواجهة أتلانتا في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ولم يتعرض رودريغو لأي إصابات ولا تجدد إصابة سابقة أبعدته شهرين عن الملاعب. وقد نشر بيانا أكد فيه حدوث عملية قرصنة.

بالتالي تظل قائمة مصابي ريال مدريد قبيل لقاء أتلانتا كما هي؛ داني كارباخال وألبارو أودريوثولا وإيدن هازارد وماريانو دياس، إضافة إلى البرازيلي كاسيميرو للإيقاف. – (إفي)