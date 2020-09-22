قرضان ومنحة بقيمة 85.5 مليون دولار للأردن من الصندوق الكويتي

عمان – وقع الاردن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية لقرضين ومنحة في مقر الصندوق الكويتي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن السفارة الاردنية في الكويت اليوم الثلاثاء، قدم الصندوق قرضا بمقدار 4ر7 مليون دينار كويتي ( يعادل 4ر24 مليون دولار)، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للتعليم العام “المرحلة الأولى”، و قرضا اخر بمقدار 6ر17 مليون دينار كويتي (يعادل 8ر59 مليون دولار) لتمويل مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الاولى).

كما قدم الصندوق منحة مقدارها 400 ألف دينار كويتي ( يعادل 32ر1 مليون دولار)، لتمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لإنشاء مشروع سدي وادي الجرم ووادي فيفة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الإنمائي في الاردن، والذي من ضمنه تعهد الصندوق الكويتي ببرنامج إقراضي على مدى خمس سنوات اعتبارا من السنة المالية 2019/2020 بقيمة اجمالية تبلغ 500 مليون دولار .

ووقع الاتفاقية السفير الاردني في دولة الكويت صقر متروك ابو شتال نيابة عن المملكة الاردنية الهاشمية، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب احمد البدر.بترا