قرعة أبطال أوروبا: برشلونة مع دورتموند وإنتر في “مجموعة نارية”

موناكو- أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا عن مجموعات متوازنة نسبيا، أقواها السادسة التي تجمع برشلونة الإٍسباني ببوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، فيما يجدد يوفنتوس الإيطالي الموعد مع أتلتيكو مدريد الإسباني في الرابعة.

وكان قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتلتيكو، إضافة الى بوروسيا دورتموند، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الستة الأعلى تصنيفا وحاملي لقب دوري الأبطال و”يوروبا ليغ”.

ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و”يوروبا ليغ” تشلسي الإنكليزيين في المستوى الأول، الى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا: مانشستر سيتي (إنكلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

وكان لا بد مما يعتبر “مجموعة الموت”، بما أن القرعة جنبت أندية من البلد ذاته لبعضها البعض (إضافة الى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم)، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضي على العرش، ومواطنه أتلتيكو وإنتر ميلان المتجدد ومواطنه نابولي وبوروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل في المستويات التالية.

ويمكن أن تنطبق “مجموعة الموت” على السادسة، إذ أوقعت برشلونة مع دورتموند وإنتر ميلان في السادسة الى جانب سلافيا براغ التشيكي، فيما جاء ريال مدريد مع باريس سان جرمان الفرنسي في الأولى الى جانب كلوب بروج البلجيكي وغلطة سراي التركي.

ووضعت القرعة ليفربول حامل اللقب في المجموعة الخامسة بصحبة نابولي الإيطالي الذي التقاه في الدور ذاته الموسم الماضي، وتبادلا الفوز بنتيجة واحدة 1-صفر.

وتضم المجموعة أيضا سالزبورغ النمسوي وغنك البلجيكي، فيما وقع توتنهام وصيف البطل في المجموعة الثانية بصحبة عملاق بافاريا بايرن ميونيخ الألماني وأولمبياكوس اليوناني وريد ستار بلغراد الصربي.

وسيتجدد الموعد بين يوفنتوس وأتلتيكو في المجموعة الرابعة التي تضم ايضا باير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي، بعد أن تواجها في الدور ثمن النهائي الموسم الماضي حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز نادي العاصمة الإسباني 2-صفر على أرضه، قبل أن يخسر إيابا بثلاثية نظيفة سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأسعفت القرعة مانشستر سيتي بطل إنكلترا ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا إذ وقع الـ”سيتيزينس” في المجموعة الثالثة الى جانب شاختار دانييتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي والوافد الجديد أتالانتا الإيطالي.

وسيكون الصراع في المجموعة الثامنة مفتوحا على مصراعيه بوجود تشلسي وأياكس أمستردام الهولندي الذي وصل الى نصف النهائي الموسم الماضي بعدما أقصى يوفنتوس في الدور الذي سبقه، وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي.

وصنفت الأندية استنادا الى مجموع النقاط التي جمعتها على مدار الأعوام الخمسة الماضية أو النقاط التي جمعتها الاتحادات المحلية.

وانضمت الى الأندية الـ26 التي تأهلت مباشرة الى دور المجموعات استنادا الى معيار النقاط المطبق من قبل الاتحاد القاري، ستة أندية خاضت الأدوار التمهيدية وصولا الى الدور الفاصل الذي تأهل عنه الثلاثاء دينامو زغرب الكرواتي، ريد ستار بلغراد الصربي وأولمبياكوس اليوناني، ثم لحق بهذه الأندية الأربعاء كل من أياكس أمستردام وكلوب بروج وسلافيا براغ.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 أيلول/سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 كانون الأول/ديسمبر. ويقام النهائي في 30 ايار/مايو على ملعب اتاتورك الاولمبي

القرعة:

المجموعة الأولى: باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي وغلطة سراي التركي

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني وريد ستار بلغراد الصربي

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنكليزي وشاختار دانييتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنكليزي ونابولي الإيطالي وسالزبورغ النمسوي وغنك البلجيكي

المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي

المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبورغ الروسي وبنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي ولايبزيغ الألماني

المجموعة الثامنة: تشلسي الإنكليزي وأياكس أمستردام الهولندي وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي