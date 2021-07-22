قرعة أولمبياد طوكيو تضع لاعب منتخب الجودو عيال سلمان بمواجهة التركي سيلوغلو

عمان – وضعت قرعة منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو 2020 التي جرت اليوم الخميس في اليابان، لاعب المنتخب الوطني يونس عيال سلمان في مواجهة لاعب منتخب تركيا بلال سيلوغلو.

وقالت اللجنة الأولمبية الأردنية في رسالتها الإعلامية، ان يونس عيال سلمان يفتتح مشاركته في أولمبياد طوكيو في وزن تحت 73كغم يوم الاثنين المقبل، حيث أوقعته القرعة في دور الـ 32 بمواجهة اللاعب التركي بلال سيلوغلو صاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم الأخيرة والمصنف التاسع على العالم. ونجح عيال سلمان في الحصول على المقعد التأهيلي المُخصص للقارة الآسيوية، وتعتبر هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها لاعب جودو أردني إلى الألعاب الأولمبية بعد مشاركة إبراهيم خلف في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.