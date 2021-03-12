قرعة التصفيات الأولمبية “التكميلية” بكرة الطاولة تسحب اليوم

بلال الغلاييني

عمان – تسحب اليوم السبت قرعة التصفيات الأولمبية (التكميلية) بكرة الطاولة، والتي تنطلق اعتبارا من يوم غد الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، وتشهد مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، والذين يتنافسون للظفر بالبطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو صيف العام الحالي.

وسيخوض لاعبا المنتخب الوطني زيد أبو يمن وزياد عزيز التصفيات الخاصة لفئة الرجال (الفردي) مع لاعبي مختلف دول العالم، والذي وصل عددهم إلى 78 لاعبا، فيما تبدأ المنافسات اعتبارا من يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة اربعة أيام، حيث يتنافس اللاعبون في هذه الفئة لحجز بطاقة التأهل الوحيدة المخصصة لهذه التصفيات.

وينتظر أن يتم توزيع اللاعبين على المجموعات المخصصة، في الوقت الذي سيتم فيه توزيع اللاعبين واللاعبات حسب تصنيفهم المعتمد من قبل الاتحاد الدولي، حيث تقام لقاءات دور المجموعات وفق نظام الدوري المجزأ، فيما تقام لقاءات الأدوار النهائية وفق خروج المغلوب من مرة واحدة.

وستخوض لاعبتا المنتخب الوطني تيماء أبو يمن ويارا الديميسي التصفيات التكميلية ضمن المنافسات المخصصة لفئة السيدات (الفردي)، حيث تشهد هذه التصفيات إلى جانب أبو يمن والديميسي مشاركة 63 لاعبة يتنافسن لحجز بطاقة التأهل الوحيدة المخصصة لهذه الفئة.

كما سيخوض الشقيقان زيد أبو يمن وتيماء أبو يمن التصفيات التأهيلية المخصصة لفئة الزوجي المختلط، والتي تشهد مشاركة 10 أزواج بما فيهم الشقيقان أبو يمن، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد الدولي الفترة من 18 ولغاية 20 آذار (مارس) الحالي موعدا لإقامة هذه التصفيات.

وكان لاعبو المنتخب الوطني خضعوا في المراحل السابقة إلى تدريبات مكثفة باشراف المدرب مصطفى رضا، والتي تركزت على الجوانب الفنية والبدنية كافة، والتي هيأت اللاعبين لخوض التصفيات وهم في قمة جاهزيتهم.

ويذكر أن التصفيات الأولمبية المخصصة لمنطقة غرب آسيا، والتي جرت في العاصمة عمان أواخر شهر شباط (فبراير) من العام الماضي، شهدت خروج لاعبينا زيد أيو يمن وزياد عزيز وسوار أبو يمن وبراء الوديان من دائرة المنافسة والتأهل دورة الألعاب الأولمبية، بعد أن تمكن اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل عن فئة الرجال، وفوز اللاعبة السورية هند ظاظا ببطاقة التأهل المخصصة لفئة السيدات، ما منح لاعبي المنتخب الوطني فرصة أخرى للمنافسة على بطاقات التأهل في هذه التصفيات التكميلية التأهيلية.