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قرعة الدورين الربع والنصف نهائي لبطولة الاندية العربية غدا

منذ 14 دقيقة

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الرياض – تسحب الاربعاء في الرياض قرعة الدورين الربع والنصف نهائي لبطولة الاندية العربية لكرة القدم “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، بحسب ما أعلن الاتحاد العربي للعبة الثلاثاء.
وكتب الاتحاد العربي في حسابه على موقع “تويتر”: “غداً في العاصمة السعودية مدينة الرياض .. حفل مراسم قرعة دور ربع النهائي ودور نصف النهائي للبطولة العربية الكبيرة”.

واكتملت أضلاع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي باستثناء مقعد واحد يتنافس عليه فريقي مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي. واتفق الناديان على اقامة مباراة الاياب بينهما في 16 كانون الاول/ديسمبر الجاري في الجزائر، وذلك بعد تعادلهما سلبا في مواجهة الذهاب.
وتأهل الى ربع النهائي اندية الاتحاد والشباب السعوديين، وأولمبيك آسفي والرجاء المغربيين، والإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين، والشرطة العراقي.

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