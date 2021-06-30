كوالالمبور – تسحب الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، قرعة الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بمشاركة 12 منتخبا.

وسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها 6 منتخبات، ويكون تصنيف المنتخبات للقرعة بحسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) في إصدار خاص يوم 18 حزيران/يونيو.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق دولي.

ومع حصول منتخب قطر مضيف كأس العالم 2022 على صدارة مجموعته في الدور الثاني، تأهلت للدور النهائي المنتخبات السبع الأخرى التي تصدرت مجموعاتها وهي سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، إلى جانب خمسة منتخبات تأهلت كأفضل الحاصلين على المركز الثاني وهي الصين وعمان والعراق وفيتنام ولبنان.

وبحسب تصنيف فيفا، يضم الوعاء الأول منتخبي اليابان وإيران، الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، الثالث السعودية والإمارات، الرابع العراق والصين، الخامس عمان وسوريا والسادس فيتنام ولبنان.

ولا يمكن لمنتخبين من وعاء واحد الوقوع في المجموعة عينها.

ويمتد الدور الحاسم على عشر جولات في 2 و7 أيلول/سبتمبر، 7 و12 تشرين الأول/أكتوبر، 11 و16 تشرين الثاني/نوفمبر، 27 كانون الثاني/يناير 2022، و1 شباط/فبراير 2022، قبل أن يختتم في 24 و29 آذار/مارس 2022. (أ ف ب)