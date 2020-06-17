قرعة بطولة آسيا للشباب والناشئين لكرة القدم الخميس

كوالالمبور – يستعد نجوم المستقبل في قارة آسيا للتعرف على منافسيهم، عندما يجري سحب قرعة نهائيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، وذلك عند الساعة 2:30 ظهراً و4:30 ظهراً بالتوقيت المحلي لماليزيا.

وتحظى البطولتين بأهمية كبيرة، من خلال حصول المنتخبات الأربعة الأولى في كل منهما على بطاقات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاماً في بيرو، وكأس العالم تحت 20 عاماً في إندونيسيا.

ويشارك في بطولة آسيا للناشئين تحت 16 منتخباً سيتم تقسيمها على أربع مجموعات، حيث تم تصنيف المنتخبات بحسب نتائج النسخة الماضية في ماليزيا، علماً بأن منتخب البحرين المضيف حصل على موقعه على رأس المجموعة الأولى.

وستكون الأعين مركزة على منتخب اليابان حامل اللقب والفائز بالبطولة ثلاث مرات من قبل، الذي جاء في المستوى الأول إلى جانب البحرين المضيفة، ووصيفة النسخة الماضية عام 2018 طاجيكستان، وكوريا الجنوبية التي حصلت على المركز الثالث في النسخة الماضية.

وجاءت كوريا الشمالية بطلة عامي 2010 و2014 في المستوى الثاني للقرعة، إلى جانب أستراليا وإندونيسيا وعمان بطلة عامي 1996 و2000.

ويضم المستوى الثالث منتخبات الهند وإيران بطلة عام 2008 واليمن وصيفة بطل عام 2002 والسعودية الفائزة باللقب مرتين.

أما في المستوى الرابع فقد جاءت الصين وأوزبكستان وقطر والإمارات، وهي تعود للنهائيات بعد الغياب عن النسحة الماضية العام 2018.

وفي بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً، يضم المستوى الأول منتخب السعودية حامل اللقب في النسخة الماضية عام 2018 في إندونيسيا، إلى جانب أوزبكستان المضيفة وكوريا الجنوبية التي توجت باللقب 12 مرة من قبل، وقطر.

في المقابل جاء منتخب اليابان الذي توج باللقب الأول في تاريخه عام 2016 ضمن المستوى الثاني، إلى جانب طاجيكستان وصيفة بطل العام 2010 وأستراليا وإندونيسيا مستضيفة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً. – (مدن)