قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا تحت ٢٣ عاما غدا

عمان – الغد – يترقب 11 منتخباً ما ستسفر عنه نتائج قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها بضيافة الاتحاد السعودي وفي مدينة الدمام تحديداً خلال الفترة من 4 إلى 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وتُسحب عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد بتوقيت العاصمة الأردنية عمّان حيث مقر اتحاد غرب آسيا، قرعة البطولة، التي سيتم نقلها مباشرة من خلال قناة الاتحاد على يوتيوب وعبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في البطولة التي تحمل رقم النسخة الثانية منتخبات: السعودية (المستضيف)، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، العراق والكويت.

وبحسب نظام القرعة، ستوزع المنتخبات على ٣ مجموعات بحيث تضم مجموعتان ٤ منتخبات في كل منها، فيما الثالثة تتكون من ٣ منتخبات.

وسيتم اعتماد نظام القرعة الموجهة بحيث يتم وضع الفرق التي وقعت بنفس المجموعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة في أوزبكستان2022، بمجموعات مختلفة في الدور الأول من بطولة اتحاد غرب آسيا.

ويشار إلى أن قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 كانت أسفرت عن توزيع منتخبات غرب آسيا على ست مجموعات حيث جاءت سوريا، قطر (الدولة المضيفة)، اليمن، سريلانكا ضمن المجموعة الأولى، فيما جاء في الثانية منتخبات إيران، طاجيكستان (الدولة المضيفة)، لبنان، نيبال، وضمت الثالثة: العراق، البحرين (الدولة المضيفة)، أفغانستان، المالديف، بينما تكونت الرابعة من السعودية، بنغلادش، الكويت (الدولة المضيفة)، أوزبكستان، والخامسة من الإمارات (الدولة المضيفة)، عمان، الهند، قرغيزستان، والسادسة: الأردن (الدولة المضيفة)، فلسطين، تركمانستان.

إلى ذلك، كانت النسخة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت ٢٣ عاماً أقيمت في قطر عام ٢٠١٥، وشهدت مشاركة منتخبات إيران المتوج بلقبها وسوريا (الوصيف) وقطر (الثالث)، واليمن وفلسطين والأردن والسعودية والبحرين.