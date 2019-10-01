قرعة بطولة غرب آسيا لأندية السيدات تُسحب الأربعاء

عمان – الغد – تسحبُ عند الساعة العاشرة صباح الأربعاء بتوقيت عمان، قرعة بطولة إتحاد غرب آسيا الأولى لأندية السيدات التي تستضيفها مدينة العقبة في جنوب الأردن اعتباراً من 3 إلى 11 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وتقام مراسم القرعة في فندق مينا العقبة – الأردن، يليها الإجتماع التنسيقي الخاص بالفرق لمناقشة تعليمات البطولة، التي تشهد مشاركة 5 أندية كانت توّجت بلقب الدوري المحلّي الموسم الماضي وهي: أرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني، نجوم الرياضة اللبناني، الرفاع البحريني، أبو ظبي الإماراتي، شباب الأردن.

وعقب القرعة والاجتماع التنسيقي، يعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في المكان ذاته المؤتمر الصحفي الذي يسبق إنطلاق البطولة بحضور المدراء الفنيين للفرق المشاركة.

إلى ذلك، اكتمل اليوم الثلاثاء وصول الفرق المشاركة والحكام إلى مدينة العقبة وكان باستقبالهم اللجنة المنظمة للبطولة من الإتحاد الأردني لكرة القدم التي أنجزت كافة تفاصيل استضافة هذا الاستحقاق الأول من نوعه على صعيد كرة القدم النسوية في المنطقة، بالتنسيق المباشر والمتواصل مع اللجنة المشرفة على البطولة من إتحاد غرب آسيا.

وبحسب نظام البطولة، ستتنافس الفرق المشاركة في مجموعة واحدة، وتقام المباريات فيما بينها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتوّج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط في الترتيب النهائي.

وكان إتحاد غرب آسيا حدد مواعيد المباريات، إذ تبدأ المباراة الأولى عند الساعة (5:00 عصراً بتوقيت الأردن) تليها المباراة الثانية (8:00 مساءً) وتم توزيع المباريات المقررة جميعها على ملعب شركة تطوير العقبة، بالتساوي ليلعب كل فريق مباراتين عصراً ومباراتين مساءً.