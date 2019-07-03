قرعة بطولة غرب آسيا للرجال تُسحب في 20 تموز الحالي

عمان – الغد – حدد إتحاد غرب آسيا لكرة القدم موعد سحب قرعة بطولة الرجال في نسختها التاسعة في 20 تموز (يوليو) وذلك في مقر الإتحاد العراقي لكرة القدم، حيث تنطلق منافسات البطولة في 30 الحالي وتستمر لغاية 14 آب (أغسطس) المقبل.

وبعد الزيارة التفقدية الأخيرة لوفد اتحاد غرب آسيا والإجتماع التنسيقي مع الإتحاد العراقي ، جرى الإتفاق على توزيع الفرق الى مجموعتين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: اليمن، سوريا، فلسطين، لبنان ويترأس المجموعة العراق (البلد المضيف).

المجموعة الثانية: السعودية، البحرين، الكويت والأردن على رأس المجموعة كونه وصيف بطل النسخة الثامنة والتي أحرزت لقبها قطر.

وفي نظام البطولة ، يتأهل أول كل مجموعة الى المباراة النهائية والتي ستقام في كربلاء ، وبالتنسيق مع الإتحاد العراقي، سيكون موعد سفر أول المجموعة الثانية (أربيل) الى كربلاء يوم الأحد 11 آب (أغسطس) المقبل.

وحدد الإتحاد العراقي الفنادق التي ستقيم فيها المنتخبات، حيث ستقيم المجموعة الأولى في فندق “البارون” والذي يبعد 8 كلم عن ملعب كربلاء الدولي، فيما ستقيم المجموعة الثانية في فندق “الشيراتون” والذي يبعد 2 كلم عن ملعب فرانسو حريري.

ولجهة الملاعب الرسمية والتدريبية ، تم اعتماد “ستاد كربلاء” الدولي للمباريات الرسمية للمجموعة الأولى ، فيما تم اعتماد الملعبين المجاورين له لتدريبات الفرق ، وفي ما يتعلق بالمجموعة الثانية ستكون المباريات الرسمية على “ستاد فرانسوا حريري” ، أما ملاعب التدريبات هي برايتي، هندرين، مشروع الهدف وارارات.