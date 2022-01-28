قرعة بطولة كأس العرب للتايكواندو تجري الأربعاء

أيمن وجيه الخطيب

عمان- صرح المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف، أن اللجنة المنظمة لبطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية ستعقد خلال الأيام القليلة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التفاصيل الفنية والإدارية للبطولتين، وحجم المشاركات المتوقعة.

وأكد العساف لـ”الغد”: “المنتخب الوطني سيتوجه إلى الإمارات في أوائل شهر شباط (فبراير) المقبل للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، يومي 3 و4 من الشهر ذاته، بتنظيم من الاتحاد الإماراتي وبالتعاون مع الاتحاد العربي للتايكواندو، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وبعد هذه البطولة مباشرة، ستقام بطولة الفجيرة الدولية المصنفة نجمتين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتايكواندو في الفترة من 6 إلى 8 من الشهر نفسه”.

وأضاف: “سيقام الاجتماع الفني وستسحب القرعة الخاص ببطولة كأس العرب يوم الأربعاء الموافق 2 شباط (فبراير) المقبل، فيما سيقام اجتماع بطولة الفجيرة يوم الخامس من الشهر ذاته، بإشراف مندوب الاتحاد الدولي واللجنة الفنية وبحضور مندوبي اللجنة المنظمة وممثلي الفرق المشاركة، على أن تقام القرعة بالاعتماد الكامل على التصنيف الدولي”.

وأشار العساف إلى أن البطولتين، تحظيان بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين العالميين، حتى أصبحت بطولات الفجيرة منصة للاعبين للوصول إلى النجومية ومنصات التتويج في البطولات العالمية والدولية.

ويضم المنتخب الوطني المشارك في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية كلا من صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ولؤي حميدان ومحمود الطرايرة وجوليانا الصادق ونتالي الحميدي وراما أبو الرب وملاك حياصات ويارا ياسين وعدي الرثوم.