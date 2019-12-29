قرعة بطولتي دوري المحترفين ودرع الاتحاد الثلاثاء

عمان – الغد- تسحب عند الساعة 5 مساء الثلاثاء المقبل قرعة بطولتي دوري المحترفين، ودرع الإتحاد للموسم 2020، في مركز الحسين الثقافي – امانة عمان الكبرى.

ووجه الإتحاد الدعوة لرؤساء اندية المحترفين، ونواب الرئيس، وأمناء السر، إلى جانب المدراء الفنيين، والمدراء الإدرايين لحضور مراسم القرعة .

يذكر ان بطولة درع الاتحاد لموسم 2020 تبدأ 28 كانون الثاني (يناير) المقبل، بمشاركة اندية المحترفين، حيث يتم تقسيم الفرق الى 3 مجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل متصدر كل مجموعة اضافة الى افضل فريق يحصل على المركز الثاني الى الدور قبل النهائي، فيما تقام مباريات “قبل النهائي” والنهائي من مرحلة واحدة.

وتنطلق بطولة دوري المحترفين 5 اذار(مارس) المقبل، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهاباً واياباً، فيما تقام مباراة كأس الكؤوس 28 شباط (فبراير) المقبل بين فريقي الفيصلي والجزيرة.