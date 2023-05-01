قرعة دوري المحترفات لكرة القدم تسحب الأربعاء

عمان- الغد – تسحب الأربعاء في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة الدوري الأردني للمحترفات لموسم 2023 – 2024 ، والذي ينطلق الجمعة 12 الشهر الحالي، في ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وتقام البطولة بمشاركة 6 أندية: الأهلي، الاتحاد، الأرثوذكسي، الاستقلال، النصر، عمان FC.

ووجه الاتحادم، الدعوة لأندية المحترفات، لحضور فعاليات القرعة، فيما سيتولى الاتحاد عبر قناته على يوتيوب البث المباشر لفعاليات القرعة (اضغط هنا).

وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

يذكر أن النسخة الأولى للبطولة أقيمت بعام 2004، وفاز بلقبها فريق شباب الأردن، فيما توّج الأهلي بالنسخة الأخيرة 2022 بعد أن حسم لقب البطولة ب 28 نقطة، فيما حصل نادي الاتحاد على المركز الثاني، والأرثوذكسي استقر ثالثاً، وصعد عمان FC من دوري الدرجة الأولى للسيدات 2022 بعد حصد اللقب.