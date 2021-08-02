قرعة دوري الناشئات تحت 14 غدا

عمان – الغد- تُسحب يوم غد الثلاثاء ، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة دوري الناشئات تحت14عاما ، والذي يقام لأول مرة بمشاركة 11 فريقا.

ويحضر القرعة ممثلي الأندية المشاركة في البطولة، وسط تطبيق إجراءات صحية مشددة حفاظاً على السلامة العامة، وهم عمان، القادسية، الأرثوذكسي، الأهلي، النصر، الحسين، عمان إف سي، 6 يارد، البتراء والراية.

وحسب تعليمات البطولة التي تنطلق 10 الجاري، سيتم تقسيم الفرق المشاركة على مجموعتين، لتقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل ثلاثة فرق من كل مجموعة للدور الثاني والذي سيقام أيضاً بنظام الدوري المجزأ بين الفرق الستة، ليحصل على اللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في المقابل، تنتقل الفرق الخمسة غير المتأهلة من المجموعتين، لتتواجه بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بعيداً عن حسابات المنافسة على اللقب.