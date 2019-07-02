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قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا تسفر عن مواجهات “مثيرة”

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أسفرت القرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 والتي سحبت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية “كوالالمبور” ، عن مواجهات قوية ومثيرة.

وبحسب القرعة ، يلعب كاشيما انتليرز حامل اللقب مع غوانغزهو ايفرغراند الصيني بطل نسخة العامين 2013 و2015 ، في المقابل يتواجه شنغهاي اس آي بي جي الصيني مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل نسخة العامين 2007 و2017.

وفي منطقة غرب آسيا ، يتقابل الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي مع الفائز من مباراة الدحيل القطري والسد القطري.

وفي المباراة الثانية ضمن ربع النهائي في منطقة غرب آسيا ، يتواجه الفائز من مباراة الإتحاد السعودي وزوباهان الإيراني مع الفائز من مباراة الأهلي السعودي والهلال السعودي.

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