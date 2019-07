قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا تسفر عن مواجهات “مثيرة”

عمان – الغد – أسفرت القرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 والتي سحبت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية “كوالالمبور” ، عن مواجهات قوية ومثيرة.

وبحسب القرعة ، يلعب كاشيما انتليرز حامل اللقب مع غوانغزهو ايفرغراند الصيني بطل نسخة العامين 2013 و2015 ، في المقابل يتواجه شنغهاي اس آي بي جي الصيني مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل نسخة العامين 2007 و2017.

The highly-anticipated #ACL2019 Knockout Stage draw results. Who will go on to clinch the title? pic.twitter.com/EUMszPVaTw

— AFC Champions League (@TheAFCCL) July 2, 2019