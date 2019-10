قرعة سهلة لقطبي مانشستر في ربع نهائي كأس الرابطة الانجليزية

لندن – فرضت قرعة الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة في كرة القدم، مواجهة تاريخية لكولشيستر من الدرجة الرابعة أمام مانشستر يونايتد العريق، فيما سيواجه ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري أستون فيلا.

كولشيستر الادنى تصنيفا بين الاندية الثمانية المتبقية في المسابقة، كان خسر مرتين أمام يونايتد 0-1 في الدور الخامس من مسابقة الكأس لموسم 1979، و0-2 في الدور الثالث من كأس الرابطة لموسم 1984.

وبعد اقصائه توتنهام القوي في الدور الثالث بركلات الترجيح، يبحث الفريق المتواضع عن تحقيق مفاجأة مدوية باخراج يونايتد في ملعبه الشهير “اولد ترافورد”، حيث قال رئيسه روبي كاولينغ لشبكة “بي بي سي”: “الجميع سعيد بهذه القرعة. تمارس كرة القدم لتعيش أياما مماثلة. سنستمتع في كل دقيقة”.

We have drawn Oxford United away in the #EFLCup quarter finals!

🔵 #ManCity pic.twitter.com/IQRawMqgWr

— Manchester City (@ManCity) October 31, 2019