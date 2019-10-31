قرعة سهلة لقطبي مانشستر في ربع نهائي كأس الرابطة الانجليزية

لندن – فرضت قرعة الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة في كرة القدم، مواجهة تاريخية لكولشيستر من الدرجة الرابعة أمام مانشستر يونايتد العريق، فيما سيواجه ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري أستون فيلا.

كولشيستر الادنى تصنيفا بين الاندية الثمانية المتبقية في المسابقة، كان خسر مرتين أمام يونايتد 0-1 في الدور الخامس من مسابقة الكأس لموسم 1979، و0-2 في الدور الثالث من كأس الرابطة لموسم 1984.

وبعد اقصائه توتنهام القوي في الدور الثالث بركلات الترجيح، يبحث الفريق المتواضع عن تحقيق مفاجأة مدوية باخراج يونايتد في ملعبه الشهير “اولد ترافورد”، حيث قال رئيسه روبي كاولينغ لشبكة “بي بي سي”: “الجميع سعيد بهذه القرعة. تمارس كرة القدم لتعيش أياما مماثلة. سنستمتع في كل دقيقة”.

We have drawn Oxford United away in the #EFLCup quarter finals! 🔵 #ManCity pic.twitter.com/IQRawMqgWr — Manchester City (@ManCity) October 31, 2019

ويلاقي مانشستر سيتي حامل اللقب مضيفه أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثالثة والذي أقصى مانشستر يونايتد من الدور الرابع لنسخة 1984.

وفي مواجهتين بين اندية البريميرليغ، يلعب استون فيلا مع متصدر الدوري ليفربول، وايفرتون مع ضيفه ليستر سيتي، وبعد الفوز المثير على ارسنال بركلات الترجيح بعد تعادلهما 5-5، هدد الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالتوقف عن خوض المسابقة بسبب مشاركة “الحمر” في كاس العالم للاندية في قطر.

وقال كلوب: “اذا لم يجدوا لنا موعدا مناسبا، وليس الساعة الثالثة بعد منتصف الليل يوم عيد الميلاد، فلن نلعب، يتأهل الفريق الخصم أو أرسنال”، حيث يخوض ليفربول نصف نهائي البطولة العالمية في 18 كانون الاول/ديسمبر، علما بان مباراته في ربع نهائي كأس الرابطة مبرمجة في الاسبوع عينه.

لكن منظمي البطولة أصدروا بيانا بانهم يتناقشون مع ليفربول على موعد بديل “تخوض الرابطة مناقشات مع ليفربول لتحديد موعد بديل نظرا لمشاركته في كاس العالم للاندية”. (أ ف ب)