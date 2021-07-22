قرعة صعبة للاعبي منتخب الملاكمة في أولمبياد طوكيو



محمد عمّار



عمان – اسفرت قرعة منافسات الملاكمة في اولمبياد طوكيو والتي جرت قبل قليل، عن نزالات قوية وقع من خلالها نجوم المنتخب الاولمبي بالملاكمة في نزالات الاولمبياد، والتي ستبدأ منافساتها اعتبارا السبت المقبل، حيث ستكون الانطلاقة مع كابتن المنتخب محمد عبدالعزيز الوادي، وقد اسفرت القرعة عن النزالات التالية :

الوادي سليتقي يوم 24 مع الكولمبي افالي ديفيد المصنف 55 عالم، وفي حال فوزه فاانه سيلتقي الفائز من نزال الاوكراني يتشيكو ميكولا (10 العالم) والاكوادوري كاسبيرو كارولي (61 على العالم)، وفي حال فوز الوادي، فانه سيكون في مواجهة منتظرة مع المصنف الاول على العالم الاوزبكستاني ميرزا خالوف نحو نصف النهائي وبلوغ منصة التتويج باحدى ميداليات الوزن.

وفي وزن 63 كغم، يلتقي يوم 25 الشهر الحالي بطل المنتخب عبادة الكسبة في مواجه سادس العالم البيلا روسي (روسيا البيضاء) دزمتري اسانيو مع وسام سليمان (خارج التصنيف، بطاقة كوتا)، وفي حال فوز الكسبة فانه سيواجه المصنف الثالث على العالم الكوبي اندي كروز لبلوغ الدور نصف النهائي.

وزن 69 كغم زياد عشيش والمصنف الثالث على العالم، فقد تأهل للدور الثاني (الـ 16) بالقرعة، وسيواجه يوم الثلاثاء يالمقبل 26 الشهر الحالي مع الفائز من نزال بطل موريشيوس ميرفن كلاري (المصنف 12 على العالم) مع الكندي ويات سانفورد المصنف 55 على العالم، وفي حال فوز عشيش، فانه سيلتقي لاعبين غير مصنفين، حتى يلتقي المنصف الاول العالمي الالماني بات ماكوماك في الدور نصف النهائي.

وزن 81 عدي الهنداي والمصنف 12 على العالم، سيلتقي يوم الاحد المقبل مع الكرواتي لوكا بلانتيك وهو بذات التصنيف، ويتقدم الهنداوي بفارق بسيط من النقاط، وفي حال فوزه فانه سيلتقي المكسيكي وميرو روجيلو المصنف 72 على العالم والذي تأهل بالقرعة للدور الثاني (باي)، وفي حال تجاوز الهنداوي دور الـ 16، فانه سيلتقي المصنف الثالث على العالم الكوبي ارتين لوبيز.

وزن 91 كغم، فقد تأهل حسين عشيش المصنف سابع على العالم لمواجة المنصف الثالث على العالم الاكوادوري جوليو كاسر كاسيلو، وفي حال فوز عشيش، فانه سيواجه المصنف الثاني على العالم الكزخستاني فاسيلي ليفيتي للتأهل للدور نصف النهائي.

القرعة ليست سهلة

وعن القرعة؛ اكد المدير الفني للمنتخب الاولمبي اندرية، ان كل اللاعبين الذين وصلوا الى الاولمبياد هو الافضل على العالم، وان الاولمبياد حلم كل لاعب، وانه عمل على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين، وانهم قادرون على تحقيق الحلم ورفع العلم الاردني في المحفل العالمي، مشيرا في الوقت ذاته ان كل نزال امام ابطال الاردن يعتبر بمثابة ميدالية، ووصلتهم الرسالة، بطريقة تأهلهم الى الاولمبياد من خلال بطولة آسيا واقيانوسيا، وكيف كان التأهل والفرح، وان الاولمبياد ليس صعبا على نجومنا، فهم قادرون على تحقيق الانجاز، بعد ان اجرى المنتخب سلسلة من المعسكرات الخارجية والالتقاء باغلب ملاكمي العالم ومن مختلف المدارس، مشيرا الى الروح المعنوية الكبيرة لنجوم المنتخب لتحقيق الاعجاز.