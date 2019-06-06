قرعة صعبة للصادق وقطان في الجولة الأولى للجائزة الكبرى في روما



خالد المنيزل

روما – اوقعت القرعة لاعبي المنتخب الوطني جوليانا الصادق وحمزة قطان في المجموعة الصعبة، والتي سحبت اليوم الحميس وستجري منافساتها غدا الجمعة ضمن الجولة الأولى من سلسلة بطولات الجائزة الكبرى للتایكواندو، والتي تقام في العاصمة الإيطالية روما وتستمر حتى مساء الأحد المقبل، والتي یشرف علیھا الاتحاد الدولي، ويشارك فيها 155 لاعبا ولاعبة يمثلون 51 دولة، حيث يشارك في كل وزن افضل 32 لاعبا ولاعبة في الأوزان الأولمبية المعتمدة في الدورات الأولمبية الرسمية.

بينما تجري قرعة لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي بوزن تحت 80 كغم يوم السبت المقبل، ویغیب عن المشاركة في البطولة نجم المنتخب الوطني أحمد أبو غوش المصنف ثانیا بوزن تحت 68 كغم.

قرعة الصادق وقطان

تبدأ لاعبة المنتخب الوطني جولیانا الصادق منافسات وزن تحت 67 كغم، بلقاء البرازيلية ميلانا توتونيلالمصنفة 25 عالميا في الدور الأول، وفي حال فوزها ستواجه الفائزة من الكرواتية ماتي جيوس والمصنفة خامسة عالميا، والاوكرانية داريا يوكالوفا والمصنفة 26 عالميا، وتلعب في لاعبة كوريا الجنوبية والمصنفة الأولى عالميا.

وقالت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق ان البطولة هي الأقوى عالميا نظرا لتواجد افضل اللاعبين المصنفين فيها، وكل مباراة او فوز يعتبر بطولة بحد ذاتها، مبينه انها استعدت جيدا وتتمنى التوفيق في تحقيق الانتصارات في البطولة.

بينما يواجه حمزة قطان بوزن فوق 80 كغم،مباراته الأولى البرازيلي مايسون سيكيورا صاحب التصنيف 26 عالميا، وفي حال فوزه سيواجه الفائزة من البريطاني محم شو المصنف خامس عالميا او المكسيكي كارلوس ساسوريس، ويتواجد في المجموعة الكوري كيو دن ان صاحب الترتيب الثاني عالميا.

وذكر لاعب المنتخب حمزة قطان ان المنافسات ستكون قوية جدا ، ويتنافس اللاعبون على انصاف الفرص لتحقيق الفوز، وبين انه يتطلع لمزيد من الانجازات.

اما المدرب فارس العساف فقد أكد ان كل لاعب ومدرب اكمل الاستعداد، بانتظار النزالات والتي تعتبر هي الفيصل بين اللاعبين داخل الحلبة، واستثمار الفرص لتحقيق النقاط.

وكانت بطولة الجائزة الكبرى قد انطلقت للمرة الأولى عام 2013 ، وسبق للأردن الحصول على 4 ميداليات ملونة في تاريخ مشاركاته في البطولة، حيث نال لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو غوش ذھبیة الجائزة الكبرى في لندن 2017، والمیدالیة البرونزیة في موسكو خلال نفس العام ، وحصد لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي المیدالیة الفضیة لوزن 80 كغم في موسكو 2018 ، بینما نالت جولیانا الصادق برونزیة وزنتحت 67 كغم في البطولة نفسها.