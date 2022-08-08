قرعة كأس الأردن … القطبان يلتقيان في ربع النهائي والطريق سالك للحسين إربد

عمان – الغد – سحبت اليوم الاثنين ، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن 2022.

ويشهد دور الـ 32 مشاركة أندية المحترفين الـ12، بالإضافة إلى (الجليل، البقعة، السرحان، اتحاد الرمثا، الأهلي، العربي، بلعما، عمان FC، كفرسوم، الطرة) من دوري الدرجة الأولى، إلى جانب الفرق الـ10 المتأهلة من الدور التمهيدي: (سحم، الوحدة، رباع السرحان، الحصن، دير علا، جرش، الخالدية، صما، أم القطين، وشباب نزال).

وتقام مواجهات دور الـ 32 خلال الفترة 15-23 آب ( أغسطس) الحالي على ملاعب الفرق التي حملت أرقاما فردية خلال القرعة.

ويلتقي الفيصلي -حامل لقب البطولة- مع الطرة، فيما يواجه السلط وصيف الموسم الماضي نظيره الخالدية، والبقعة مع سحم، الجليل مع عمان FC، الصريح مع أم القطين، مغير السرحان مع صما، شباب العقبة مع بلعما، اتحاد الرمثا مع جرش، والحسين مع كفرسوم.

ويواجه معان نظيره العربي، وشباب الأردن مع شباب نزال، الجزيرة مع رباع السرحان، الرمثا مع الأهلي، الوحدات مع الحصن، السرحان مع دير علا، وسحاب مع الوحدة.

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وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.

وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين أيضاً.