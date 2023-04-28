قرعة كأس الأردن لكرة الطائرة اليوم

مصطفى بالو



عمان – تقام عند الساعة الرابعة من مساء اليوم بإشراف لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة،، قرعة مسابقة كأس الأردن لأندية الدرجة الممتازة، في صالة الأميرة سمية، بحضور مندوبي فرق أندية الدرجة الممتازة ومدربيها.

وسيتم من خلال القرعة، تحديد موعد انطلاق مباريات البطولة، وتوقيت المباريات، بعد إقامة مباراة كأس السوبر التي تجمع الوحدات بطل مسابقات الموسم الماضي، ووصيفه شباب الحسين عند الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

ورد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات على استفسارات “الغد”، قائلا: “نهنئ أندية الدرجة الممتازة ببدء العد التنازلي لانطلاق مسابقات الموسم 2023، من خلال مباراة كأس السوبر يوم الاثنين المقبل، ونقدر جهدها لتقديم فرقها، بالشكل الذي يتناسب مع طموحاتها، من خلال تعاقداتها مع لاعبين محليين أو محترف واحد بحسب تعليمات الموسم الجديد، ونعتبر الأندية أساس عملنا وشريكا وركنا أساسيا في عملية تطوير اللعبة ودفع عجلة إنجازاتها”.

وأضاف قطيشات: “أنجزنا كافة الترتيبات في اتحاد الكرة الطائرة، ولجنة المسابقات لإجراء قرعة مسابقة كأس الأردن، والتي ستنطلق مبارياتها خلال الفترة المقبلة، حيث تقام المباريات بنظام خروج المغلوب، وتصل الفرق الأكثر فوزا إلى المشهد النهائي من البطولة، وأتوقع منافسة قوية بين الفرق، في ظل تعاقداتها وتعزيز صفوفها بأفضل اللاعبين المحليين والمحترفين، وقد تحفل المباريات بمفاجآت خلال النسخة الجديدة من الكأس”.

على صعيد متصل، أكد رئيس لجنة الحكام الدولي وليد النجار، أن اللجنة تواكب انطلاق منافسات الموسم 2023، مشيرا إلى أن مستوى التحكيم في تطور مستمر، ولدى “الطائرة” حكام مميزين على مستوى عال، منهم من يملك الإشارة الدولية وأخرى القارية، وآخرون يجتهدون ورء طموحاتهم، منوها إلى أن الحكم الأردني طالما حظي بالاشادة من مشاركته في إدارة المباريات العربية والقارية والدولية، ومؤكدا على جهوزية الحكام البدنية والفنية لمنافسات موسم الطائرة الحالي.

وشهدت مسابقة كأس الأردن، محطات توقف عديدة منذ انطللاقها في الموسم 1975، وتسابق المنافسان التقليديين الوحدات وشباب الحسين على ضم اللقب، حيث فاز الوحدات بلقب البطولة 8 مرات في الأعوام 1985، 2000، 2001، 2007، 2016، 2019، 2021، و2022، فيما فاز شباب الحسين باللقب 7 مرات في الأعوام 1987، 1983، 1994، 2014، 2015، 2017، و2018.

وناتل فريق العودة اللقب مرتين العامين 1986 و1987، والأولمبي مرة واحدة العام 1975.