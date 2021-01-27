قرعة كأس الاتحاد الآسيوي تضع السلط والفيصلي بالمجموعتين 2و3

عمان- الغد- وضعت قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي سحبت اليوم الأربعاء في كوالالمبور، ممثلي الكرة الأردنية السلط والفيصلي في المجموعتين الثانية والثالثة.

وجاء فريق السلط في المجموعة الثانية إلى جانب فرق الأنصار اللبناني والمحرق البحريني ومركز شباب بلاطة الفلسطيني. اما فريق الفيصلي فقد جاء في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق تشرين السوري والسيب العماني والفائز من مباراة الملحق التي تجمع الأمعري الفلسطيني والكويت الكويتي.

مواعيد مباريات الفيصلي والسلط في كاس الاتحاد الآسيوي

الأحد 2021/5/23

السلط 🆚 المحرق البحريني

الفيصلي 🆚 السيب العماني

الأربعاء 2021/5/26

السلط 🆚 بلاطة الفلسطيني

الفيصلي 🆚 الفائز من الملحق

السبت 2021/5/29

السلط 🆚 الانصار اللبناني

الفيصلي 🆚 تشرين السوري

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

غرب آسيا:

المجموعة الأولى: العهد (لبنان)، الحد (البحرين)، الوحدة (سوريا)، النصر (عمان).

المجموعة الثانية: السلط (الأردن)، مركز بلاطة (فلسطين)، الأنصار (لبنان)، المحرق (البحرين).

المجموعة الثالثة: تشرين (سوريا)، السيب (عمان)، الفيصلي (الأردن)، الفائز من التصفيات.

جنوب آسيا:

المجموعة الرابعة: موهون باغان (الهند)، باشوندارا (بنغلادش)، مازيا سبورتس (المالديف)، الفائز من التصفيات.

وسط آسيا:

المجموعة الخامسة: رافشان (طاجيكستان)، دوردوي (قرغيزستان)، آهال (تركمانستان).

المجموعة السادسة: إيه جي ام كي أو ناساف (أوزبكستان)، التين عسير (تركمانستان)، خوجاند (طاجيكستان)، الاي (قرغيزستان).

آسيان:

المجموعة السابعة: هانوي (فيتنام)، بالي يونايتد (إندونيسيا)، بوينغ كيت (كمبوديا)، الفائز من التصفيات (1).

المجموعة الثامنة: قدح (ماليزيا)، ليون سيتي سيلورز (سنغافورة)، سايغون (فيتنام)، الفائز من التصفيات (2).

المجموعة التاسعة: كايا أيلويلو (الفلبين)، شان يونايتد أو أياياوادي يونايتد (ميانمار)، تيرينغانو (ماليزيا)، غيلانغ يونايتد (سنغافورة).

شرق آسيا:

المجموعة العاشرة: ايسترن لونغ ليونز (هونغ كونغ)، تاينان سيتي (الصين تايبيه)، اتلتيك (منغوليا)، لي مان (هونغ كونغ).