قرعة كأس الاتحاد الأفريقي: مواجهة قوية بين الرجاء البيضاوي والمنستيري التونسي

القاهرة – سيشهد كأس الاتحاد الإفريقي مواجهة عربية قوية بين الرجاء البيضاوي المغربي حامل لقب 2018 مع الاتحاد المنستيري التونسي، بحسب ما أسفرت قرعة الدور الـ32 للبطولة التي أجريت الجمعة.

وسيلتقي أيضاً الصفاقسي التونسي المتوج باللقب ثلاث مرات (2007 و2008 و2013) مع كيغالي العاجي، ووفاق سطيف الجزائري مع أشانتي كوتوكو الغاني، النجم الساحلي التونسي بطل 2006 و2015 مع يونغ بوفالوز من اسواتيني، وشبيبة القبائل الجزائري البطل بين 2000 و2002 مع الملعب المالي، وأهلي بنغازي الليبي مع موتيما بيمبي من الكونغو الديموقراطية.

الجولة التمهيدية الثانية: الذهاب — 14 فبراير.

العودة — 21 فبراير. #TotalCAFCC 🏆 pic.twitter.com/FUbWeebDTO — CAF – عربي (@caf_online_AR) January 8, 2021

وسيلتقي بيراميدز المصري وصيف النسخة الماضية مع راسينغ أبيدجان العاجي، والاتحاد البيضاوي المغربي مع ناكانا الزامبي، إنييمبا النيجيري مع الفائز من مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري وبلومفونتين سيلتيك الجنوب أفريقي، بريميرو اغوستو الأنغولي مع ناموغو التنزاني، بلاتينوم من زيمبابوي مع دياراف السنغالي، وسونيديب النيجري مع القطن الكاميروني، غورماهيا الكيني مع نابسا ستارز الزامبي، بونجيدي سبورت الغابوني مع ساليتاس البوركيني، وجوانينغ غالاكسي البوتسواني مع أورلاندو بيرايتس الجنوب أفريقي.

وستقام مباريات الذهاب في 14 شباط/فبراير والإياب في 21 منه، على أن يتأهل الفائز إلى دور المجموعات.

وتأهل نهضة بركان المغربي حامل اللقب مباشرة إلى دور المجموعات بعد انسحاب فريق الغزالة التشادي من منافسات دوري الأبطال أمام الزمالك المصري. وأعفي بركان من خوض الدور الـ32 لكونه الأفضل في تصنيف الأندية موسم 2020-2021.

وتقام المباراة النهائية في العاشر من تموز/يوليو. – ( ف ب)