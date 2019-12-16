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قرعة متوازنة للفرق الإنجليزية بدور الـ 32 من الدوري الأوروبي

منذ 9 دقائق

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عمان – الغد – سحبت قرعة دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، في مقر الإتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، والتي أسفرت عن مواجهات متوازنة للفرق الإنجليزية.

وتالياً نتائج قرعة دور الـ 32:

  • وولفرهامبتون × إسبانيول
  • سبورتينج لشبونة × إسطنبول باشاكشهير
  • خيتافي × أياكس
  • باير ليفربكوزن × بورتو
  • كوبنهاجن × سيلتيك
  • أبويل × بازل
  • كلوج × اشبيلية
  • أولمبياكوس × آرسنال
  • ألكمار × لاسك
  • كلوب بروج × مانشستر يونايتد
  • لودوجوريتس × انتر ميلان
  • فرانكفورت × سالزبورج
  • شاختار × بنفيكا
  • فولفسبورغ × مالمو
  • روما × جنت
  • رينجرز × سبورتينغ براجا

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 يوم الخميس الموافق 20 شباط (فبراير) المقبل، على أن تُلعب مباريات الإياب يوم الخميس 27 من الشهر ذاته.

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