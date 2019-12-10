قرعة مثيرة للفرق العربية بدوري أبطال آسيا

كوالالمبور – أوقعت القرعة نادي الهلال السعودي حامل اللقب في المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

🔥 #ACL2020 group stage draw results! We are definitely in for a treat. Who are you supporting? pic.twitter.com/Ope0jrBNS4 — #ACL2020 (@TheAFCCL) December 10, 2019

قرعة دوري أبطال آسيا 2020

غرب آسيا

المجموعة الأولى

الوحدة (الإمارات)

الشرطة (العراق)

الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (4)

الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (2)

المجموعة الثانية

الهلال (السعودية)

شباب الأهلي (الإمارات)

باختاكور (أوزبكستان)

الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (3)

المجموعة الثالثة

الدحيل (قطر)

التعاون (السعودية)

الشارقة (الإمارات)

بيرسيبوليس (إيران)

المجموعة الرابعة

سيباهان (إيران)

السد (قطر)

النصر (السعودية)

الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (1)

شرق آسيا

المجموعة الخامسة

بكين (الصين)

تشانغراي يونايتد (تايلاند)

الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (4)

الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (1)

المجموعة السادسة

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)

شنغهاي شينهوا (الصين)

بيرث غلوري (أستراليا)

الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (3)

المجموعة السابعة

الممثل الثاني لليابان

سوون سامسونغ بلو وينغز (كوريا الجنوبية)

غوانغزهو ايفرغراند (الصين)

جوهور دار التعظيم (ماليزيا)

المجموعة الثامنة

سيدني (أستراليا)

يوكوهاما مارينوس (اليابان)

تشونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)

الفائز من الدور التمهيدي الحاسم (2)

الأدوار التمهيدية

غرب آسيا

الدور التمهيدي الأول – الثلاثاء 14 كانون الثاني/يناير 2020

1 – الزوراء (العراق) – تأهل تلقائياً

2 – الاستقلال (طاجيكستان) – تأهل تلقائياً

3- تشيناي (الهند) – الرفاع (البحرين)

4- الفيصلي (الأردن) – الكويت (الكويت)

الدور التمهيدي الثاني – الثلاثاء 21 كانون الثاني/يناير 2020

1- بونيودكور (أوزبكستان) – الزوراء (العراق)

2- لوكوموتيف (أوزبكستان) – الاستقلال (طاجيكستان)

3- شهر خودرو (إيران) – الفائز من الدور التمهيدي الأول (3)

4- الاستقلال (إيران) – الفائز من الدور التمهيدي الأول (4)

الدور التمهيدي الحاسم – الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير 2020

1- العين (الإمارات) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (1)

2- الأهلي (السعودية) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (2)

3- السيلية (قطر) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (3)

4- الريان (قطر) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (4)

شرق آسيا

الدور التمهيدي الأول – الثلاثاء 14 كانون الثاني/يناير 2020

1 – ووفو تاي بو (هونغ كونغ) – تأهل تلقائياً

2 – هوتشي منه (فيتنام) – تأهل تلقائياً

3- سيريز نيغروس (الفلبين) – شان يونايتد (ميانمار)

4- تامبنيز روفرز (سنغافورة) – بالي يونايتد (إندونيسيا)

الدور التمهيدي الثاني – الثلاثاء 21 كانون الثاني/يناير 2020

1- قدح ماليزيا (أوزبكستان) – ووفو تاي بو (هونغ كونغ)

2- بوريرام يونايتد (تايلاند) – هوتشي منه (فيتنام)

3- بورت (تايلاند) – الفائز من الدور التمهيدي الأول (3)

4- ملبورن فيكتوري (أستراليا) – الفائز من الدور التمهيدي الأول (4)

الدور التمهيدي الحاسم – الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير 2020

1- سيؤول (كوريا الجنوبية) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (1)

2- شنغهاي اس آي بي جي (الصين) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (2)

3- ممثل اليابان الثالث (اليابان) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (3)

4- ممثل اليابان الرابع (اليابان) – الفائز من الدور التمهيدي الثاني (4)