قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا تقام اليوم

عمان – الغد – تقام مساء اليوم، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في إسطنبول، الساعة السابعة مساء بتوقيت الأردن.

وستشمل القرعة 26 فريقا متأهلا تلقائيا، إضافة إلى 6 فرق تم تحديد هويتنها عبر أدوار تأهيلية.

وسيتم تقسيم الفرق إلى أربعة مستويات، حيث يتكون المستوى الأول، من حاملي اللقب والفائزين بالدوري الأوروبي UEFA، وأبطال الدول الست الأعلى تصنيفًا والذين لم يتأهلوا من خلال أحد ألقاب الموسم 2021-2022، فيما تم تحديد المستويات من 2 إلى 4 حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لأي فريق أن يقع في مواجهة مع فريق آخر من الدولة نفسها.

ويضم المستوى الأولى فرق ريال مدريد (حامل لقب دوري أبطال أوروبا)، أينتراخت فرانكفورت (حامل الدوري الأوروبي)، مانشستر سيتي، ميلان، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، بورتو، أياكس.

وفي المستوى الثاني، تأتي فرق ليفربول، تشلسي، برشلونة، يوفنتوس، أتلتيكو ​​مدريد، إشبيلية، لايبزج، توتنهام هوتسبر.

أما المستوى الثالث، فيحتوي على فرق بوروسيا دورتموند، سالزبورج، شاختار دونيتسك، إنتر ميلان، نابولي، سبورتنج لشبونة، باير ليفركوزن.

والفريق المتبقي من المتسوى الثالث، سيتم تحديد هويته بناء على بقية نتائج الدور التمهيدي الفاصل، علما بأن الكفة حتى الآن ترجح مرسيليا على حساب كلوب بروج وسلتيك.

وسيتم تأكيد موعد المباريات بعد قرعة مرحلة المجموعات، على مدار ثمانية أسابيع هذا الخريف بسبب مونديال 2022، ويتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة إلى دور الـ16، وينتقل أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب في الدوري الأوروبي، حيث سيواجهون أصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي، على مكان في دور الستة عشر.

التواريخ الرئيسية

الجولة الأولى: 6-7 أيلول (سبتمبر).

الجولة الثانية: 13-14 أيلول (سبتمبر).

الجولة الثالثة: 4-5 تشرين الأول (أكتوبر).

الجولة الرابعة: 11-12 تشرين الأول (أكتوبر).

الجولة الخامسة: 25-26 تشرين الأول (أكتوبر).

الجولة السادسة: 2-10 تشرين الثاني (نوفمبر).

قرعة دور الـ16: 7 تشرين الثاني (نوفمبر).