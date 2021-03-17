قرعة مفتوحة لدوري المحترفين لكرة القدم تسحب اليوم

بلال الغلاييني

عمان – تسحب عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس، قرعة دوري اندية المحترفين لكرة القدم لموسم 2021، والتي يحتضنها مقر الاتحاد، في الوقت الذي طلب فيه الاتحاد من الأندية المشاركة تسمية مندوب واحد لحضور مراسم القرعة، التي ستقام وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد بغياب وسائل الاعلام، حفاظا على السلامة العامة وتطبيقاً لأوامر الدفاع، حيث سيتولى الاتحاد نقل فعالياتها على الهواء مباشرة عبر قناته على (يوتيوب)، والتي يتخللها ايضا إعادة إطلاق هوية دوري المحترفين بشعار جديد.

وسيتم تنظيم جدول منافسات الدوري سواء لمرحلة الذهاب أو الإياب، وفق ما ستفرزه القرعة المفتوحة، والتي سيتم خلالها تحديد مواجهات الدوري كاملا، اضافة إلى تحديد الملاعب ومواعيد المباريات، والتي سيتم الإعلان عنها مع صدور جدول المنافسات.

ويشارك في دوري المحترفين للموسم الحالي 2021 فرق الوحدات (حامل اللقب) والجزيرة (وصيف البطل) والرمثا والسلط والفيصلي والحسين إربد وشباب الأردن ومعان وسحاب وشباب العقبة، إلى جانب الفريقين الصاعدين من الدرجة الأولى الجليل والبقعة.

وتنص تعليمات الدوري أن الفريق الفائز في المباراة يتحصل على ثلاث نقاط، فيما التعادل يمنح كل فريق نقطة واحدة، وفي حال تعادل أكثر من فريق لتحديد الفريق الحاصل على لقب بطل الدوري، أو لغايات تحديد الفريقين الهابطين إلى مصاف دوري اندية الدرجة الأولى، يتم أولا اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق التي تعادلت بالنقاط.

جوائز مالية

وخصص الاتحاد جوائز مالية للفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، حيث ينال الفريق الفائز بلقب بطل الدوري جائزة مالية قدرها 60 الف دينار، وينال الفريق الحاصل على المركز الثاني جائزة مالية قدرها 30 الف دينار، وينال الفريق الحاصل على المركز الثالث جائزة مالية قدرها 15 الف دينار.

مواعيد الدوري

وحدد الاتحاد يوم 8 نيسان (ابريل) المقبل، موعدا لانطلاق منافسات مرحلة الذهاب، والتي تستمر حتى يوم 3 تموز (يوليو) المقبل، في الوقت الذي تشهد فيه هذه المرحلة (الذهاب) فترة توقف واحدة (أيام فيفا)، وتبدأ من 31 آيار (مايو) ولغاية 15 حزيران (يونيو) المقبل، وهي الفترة المخصصة لمشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة التي أعلن الاتحاد الآسيوي عن اقامتها بنظام التجمع في الكويت، وهي التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، والنهائيات الآسيوية في الصين 2023.

كما أن الاتحاد سيقوم بتأجيل المباريات الخاصة للفرق الأردنية المشاركة في البطولات الآسيوية المقبلة، حيث يشارك الوحدات في المجموعة الرابعة بدوري ابطال آسيا، والتي تقام في العاصمة السعودية الرياض، وفق نظام التجمع، وخلال الفترة من 14 ولغاية 29 نيسان (ابريل) المقبل، ويشارك فريقا الفيصلي والسلط في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث تستضيف العاصمة عمان مجموعتي ممثلي الأردن خلال الفترة من 23 ولغاية 29 آيار (مايو) المقبل، والتي تقام وفق نظام التجمع، مثلما سيراعي الاتحاد مواعيد لقاءات الفرق الأردنية في حال تأهلها إلى الأدوار النهائية من هذه البطولتين (دوري ابطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي).

وحدد الاتحاد ايضا موعد انطلاق منافسات مرحلة الإياب، والتي تبدأ اعتبارا من 22 تموز (يوليو)، وتستمر حتى 30 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، حيث تشهد هذه المرحلة ثلاث فترات توقف جميعها مخصصة للمنتخب الوطني في مشاركاته الخارجية الخاصة بالتصفيات الآسيوية، حيث تبدأ فترة التوقف الأولى من 30 آب (أغسطس) ولغاية 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، وتبدأ فترة التوقف الثانية اعتبارا من 4 ولغاية 12 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، فيما تبدأ فترة التوقف الثالثة اعتبارا من 8 ولغاية 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

فترتا القيد

وكان الاتحاد حدد في وقت سابق موعد الفترة الأولى لقيد وتسجيل اللاعبين، والتي بدأت اعتبارا من 7 شباط (فبراير) الماضي، وتنتهي يوم 1 نيسان (ابريل) المقبل، فيما حدد فترة وقيد تسجيل اللاعبين الثانية، والتي تبدأ من 4 ولغاية 18 تموز (يوليو) المقبل.

تعليمات صحية

وكان الاتحاد أعلن في وقت سابق، عن التعليمات الصحية والإدارية لنشاط كرة القدم للموسم 2021، والتي تعتبر عبارة عن مجموعة مــن الـمـبادئ الـتـوجـيـهـيـة والتدابير التنظيمية والطبية الـتي يتعين مراعاتها وتطبيقها من قبل أركان المنظومة، وتـهدف للوقاية والـحـد مـن مـخاطـر انـتشار فيروس كوفيد19 بين جـمـيــع الأطراف المشاركة في مــســابـقـات كــرة القدم فـي المـملـكة، حيث طلب الاتحاد من أركــان المنظومة الالـتـزام بـكل الإجـــراءات التنظيمية والتدابير الاحترازية والوقائية أثناء التدريبات، وفي أماكن إقامة المباريات لضمان استمرارية إقامـة نشاطات كرة القدم.

وتحتوي التعليمات الصحية والإدارية على البروتوكول الصحي الخاص بالتدريبات والمباريات، وعلى الإجراءات التنظيمية والإدارية المتبعة في المباريات، اضافة على المخالفات والعقوبات.