قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما تسحب اليوم

عمان – الغد- تسحب اليوم عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، قرعة بطولة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، بمشاركة المنتخب الوطني الأولمبي.

وستتم مراسم القرعة في العاصمة الأوزبكية طشقند، والتي تستضيف البطولة بمشاركة 16 منتخبا، خلال الفترة 1 ولغاية 18 من شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وتوزعت المنتخبات المشاركة على 4 مستويات، حيث ضم المستوى الأول منتخبات أوزبكستان، كوريا الجنوبية، السعودية وأستراليا، فيما جاء المنتخب الوطني في المستوى الثاني إلى جانب كل من تايلند، الإمارات وإيران.

وضم المستوى الثالث منتخبات العراق، فيتنام، قطر واليابان، فيما تواجدت منتخبات طاجيكستان، ماليزيا، الكويت وتركمنستان بالمستوى الرابع.

وستتوزع المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علما بأن البطولة الحالية غير مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتأهل المنتخب الوطني إلى البطولة، بعد أن تصدر مجموعته برصيد 4 نقاط، عقب فوزه على تركمنستان بهدف نظيف، والتعادل بهدف لمثله أمام المنتخب الفلسطيني.

وشارك المنتخب الوطني تحت 23 عاما في جميع نسخ البطولة السابقة، وكان الظهور الأفضل في النسخة الأولى في العام 2014، حيث احتل المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية على حساب كوريا الجنوبية.

وعلى صعيد متصل، أعلن اتحاد غرب آسيا عن المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا الثالثة تحت 23 عاما، والمقرر أن تقام في شهر أيلول (سبتمبر) من العام المقبل.

وأكدت منتخبات السعودية، لبنان، فلسطين، الإمارات، العراق، سورية، اليمن، البحرين والكويت، مشاركتها في البطولة، فيما لم يؤكد اتحاد الكرة المحلي مشاركته من عدمها في البطولة لغاية اللحظة.

يذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عاما، صاحب لقب النسخة الثانية والأخيرة من غرب آسيا، بعد فوزه على صاحب الضيافة المنتخب السعودي في المباراة النهائية، خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.