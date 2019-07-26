قروض البنوك الأردنية في فلسطين ترتفع إلى 2.4 مليار دينار

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت قيمة قروض البنوك الأردنية العاملة في فلسطين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بمقدار 130.1 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وبذلك فقد ارتفع الرصيد التراكمي لقيمة القروض في فلسطين حتى نهاية أيار (مايو) الماضي بنسبة 5.7 % لتصل إلى 2.4 مليار دينار مقارنة مع 2.27 مليار دينار في نهاية العام 2018.

وتوزعت تلك التسهيلات وفقا لنوع العملات الممنوحة لتتضمن ما قيمته 394.4 مليون بالدينار الأردني كتسهيلات مصرفية تم منحها لكافة القطاعات والانشطة بما في ذلك قطاع الأفراد وشكل حجم هذا النوع من التسهيلات بالدينار ما نسبته 16.4 % من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية.

فيما بلغت التسهيلات البنكية الممنوحة بالدولار الاميركي 1.001 مليار دينار أو ما يعادل نحو (1412) مليون دولار أميركي لتشكل بذلك ما نسبته 41.7 % من حجم الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.

بينما بلغت التسهيلات المصرفية بعملات أجنبية متنوعة 1.001 مليار دينار، وشكلت مانسبته نحو 41.8 % من اجمالي حجم التسهيلات البنكية التي تم منحها لمختلف الفعاليات والانشطة الاقتصادية والتجارية بما في ذلك لمجموعات الأفراد في المناطق الفلسطينية.

وبحسب الاحصائيات الرسمية للبنك المركزي بلغت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملين مع البنوك الاردنية في فلسطين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3.655 مليار دينار.

واستحوذت الودائع المصرفية المودعة بالدولار على الجزء الاكبر من حجم أرصدة الودائع المصرفية والتي بلغت 1.373 مليار دينار وبنسبة نحو 37.5 %.

فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الاردني برصيد 994.4 مليون دينار وشكلت ما نسبته 27.2 % من اجمالي أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك الاردنية بفلسطين فيما جاءت باقي الودائع المصرفية من خلال العملات الاجنبية المختلفة بقيمة 1.28 مليار دينار.

وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك المخصصات والاحتياطيات المقتطعة فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في فلسطين أنها بلغت في نهاية أيار (مايو) الماضي 726 مليون دينار.

واشتملت مخصصات رؤوس الاموال والمخصصات المقتطعة على ماقيمته 547.3 مليون بالدينار الأردني فيما بلغ الجزء الباقي 179 مليون دينار بعملات اجنبية مختلفة.