قروض البنوك المحلية ترتفع إلى 26.7 مليار دينار

هبة العيساوي

عمان- بلغت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك المحلية في أول خمسة أشهر من العام الحالي 618.7 مليون دينار بزيادة نسبتها 2.3 % عن مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.

وارتفعت قيمة القروض الإجمالية في أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 26.7 مليار دينار مقارنة مع 26.11 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول القروض الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.

وبلغت قيمة القروض ضمن نوع جاري مدين في نهاية أيار (مايو) الماضي 3.2 مليار دينار مقارنة مع 3.08 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 4 %.

وبلغت نسبة تلك القروض من القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في أول خمسة أشهر من العام الحالي نحو 12 %.

في حين بلغت قيمة القروض نوع قروض وسلف في نهاية أيار (مايو) الماضي 17.36 مليار دينار مقارنة مع 16.96 مليار دينار في نهاية العام 2018، أي بنسبة ارتفاع 2.3 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي القروض في أول خمسة أشهر من العام الحالي 64.9 %.

أما قيمة القروض تحت بند مستحقة فقد بلغت في نهاية أيار (مايو) الماضي 1.115 مليار دينار مقارنة مع 1.03 مليار دينار في نهاية 2016 بارتفاع نسبته 7.3 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في نهاية أيار (مايو) الماضي 4.1 %.

وبلغت القروض تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.769 مليار دينار في أول خمسة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 5.65 مليار دينار في نهاية العام 2018 بارتفاع نسبته 2 %.

في حين بلغت القروض تحت بند قيمة البطاقات الإئتمانية في نهاية أيار (مايو) الماضي 164.3 مليون دينار مقارنة مع 167.3 مليون دينار في نهاية العام 2018.

في حين بلغت قيمة القروض بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 226.9 مليون دينار مقارنة مع 242.7 مليون دينار بتراجع نسبته 6.5 %.