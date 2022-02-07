قروض البنوك تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

هبة العيساوي

عمان – ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية نهاية العام الماضي بمقدار 1.38 مليار دينار أو ما نسبته 4.9 % مقارنة مع مستواها في العام 2020، بحسب نشرة البنك المركزي.

وبلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في نهاية العام الماضي 30.02 مليار دينار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقارنة مع 28.6 مليار مستواها في نهاية العام 2020، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة، على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد من دون أي خسائر.

وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية العام الماضي 2.69 مليار دينار مقارنة مع 2.71 مليار دينار أي بنسبة تراجع طفيفة 0.3 %.

وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في العام الماضي نحو 8.9 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية العام الماضي 18.85 مليار دينار مقارنة مع 18.46 مليار دينار في نهاية العام 2020، أي بنسبة ارتفاع 2 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في العام الماضي 62.7 %.

وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 8.04 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع 7.04 مليار دينار في نهاية العام 2020 بارتفاع نسبته 14.1 %.

في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية العام الماضي 220.7 مليون دينار مقارنة مع 184.8 مليون دينار في نهاية العام 2020 بنسبة ارتفاع نسبته 13.4 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 212.4 مليون دينار مقارنة مع 214.1 مليون دينار بتراجع نسبته 0.7 %.