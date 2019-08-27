قروض البنوك تقفز إلى 26.8 مليار دينار

هبة العيساوي

عمان– ارتفعت قيمة قروض البنوك المحلية في النصف الأول من العام الحالي بمقدار 747 مليون دينار أو ما نسبته 3 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.

وبلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية النصف الأول 26.85 مليار دينار مقارنة مع 26.11 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.

يشار إلى أن البنك المركزي الأردني خفض الأسبوع الماضي الفائدة على أدوات الدين الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة، واستجابت بعض البنوك للقرار بتخفيض سعر الفائدة للمنافسة على تقديم التسهيلات.

وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 3.2 مليار دينار مقارنة مع 3.08 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 3.9 %.

وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في النصف الأول من العام الحالي نحو 11.9 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 17.4 مليار دينار مقارنة مع 16.9 مليار دينار في نهاية العام 2018، أي بنسبة ارتفاع 2.7 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في النصف الأول من العام الحالي 65 %.

وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.81 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 5.65 مليار دينار في نهاية العام 2018 بارتفاع نسبته 2.8 %.

في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الإئتمانية في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 167.9 مليون دينار مقارنة مع 167.3 مليون دينار في نهاية العام 2018 بنسبة ارتفاع نسبته 0.3 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات واسناد مخصومة 235 مليون دينار مقارنة مع 242 مليون دينار بتراجع نسبته 3.1 %.