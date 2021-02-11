قريباً.. سيارات أجرة طائرة لنقل الركاب لمطارات أميركا

واشنطن-تخطط شركة الطيران الأميركية «يونايتد إيرلاينز» لشراء 200 سيارة أجرة طائرة تعمل بالكهرباء، وتأمل أن تنقل الركاب إلى مطارات أميركا في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن «يونايتد إيرلاينز» أكدت أنها ستستثمر في شركة سيارات الأجرة الطائرة «آرتشر» كجزء من صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار لتطوير طائرة قادرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي.

ويُنظر إلى الصفقة على أنها ختم الموافقة على شركة «آرتشر» الناشئة، التي قالت إنها ستطلق أسهمها في سوق الأسهم الأميركية بعد الصفقة.

وقالت «يونايتد إيرلاينز» إنها تتوقع استخدام سيارات الأجرة الطائرة لنقل الركاب فوق الطرق السريعة المزدحمة إلى المطارات المحورية.

وتقول «آرتشر» إن سيارات الأجرة ستكون قادرة على الطيران لمسافة 60 ميلاً (95 كم) بسرعة 150 ميلاً في الساعة (240 كم/ ساعة)، مشيرة إلى أنها يمكن أن تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتسبب فيها الأشخاص المتوجهون للمطارات بالسيارات العادية إلى النصف تقريباً.

وفي حال إتمام الصفقة، ستصبح بذلك «يونايتد إيرلاينز» واحدة من أولى شركات الطيران الكبرى التي تقوم بشراء سيارات الأجرة الطائرة.

وستحتاج الطائرة إلى موافقة الجهات التنظيمية قبل المضي قدماً في عملية الشراء.

يذكر أن «يونايتد إيرلاينز» خسرت أكثر من 7 مليارات دولار العام الماضي بسبب وباء كورونا، واعتمدت على مساعدات الحكومة الأميركية لتجنب تسريح آلاف العمال.الشرق الأوسط