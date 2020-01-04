قريباً في الأردن.. سجّل لطلب نسختك من مَلِك الهواتف الذكية Huawei Mate 30 Pro

بعد النجاح الكبير الذي حققه اجتماع ما قبل إطلاق مَلِك الهواتف الذكية Huawei Mate 30 Pro، وما بثه من حماس وترقب كبير بين الحضور – من المؤثرين في مجال التكنولوجيا وممثلي الجهات الإعلامية المحلية – أصبح بإمكانك الحصول على نسختك من الجهاز الرائع!

قريباً، وتحديداً في 8 كانون الثاني 2020، ستفتح هواوي الأردن باب التسجيل للراغبين بالحصول على نسختهم من الجهاز الأكثر روعةً من حيث الأداء والتصميم Huawei Mate 30 Pro، والذي سيكون متاحاً للشراء فقط عند الطلب!

وبفضل مواصفاته المميزة لاقى الجهاز ردود أفعال وآراء إيجابية للغاية بين ممثلي الإعلام والمؤثرين في مجالات التكنولوجيا عالمياً ومحلياً، حيث يتمتع Huawei Mate 30 Pro بإمكانيات وابتكارات فائقة وغير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية، ليضع المستقبل بين يدي مستخدميه.

تصوير وإخراج سينمائي بين يديك!

مع كاميرا هاتف Huawei Mate 30 Pro الرباعية ستعيد اكتشاف قواعد التصوير التي اعتدت عليها، حيث يتمتع الجهاز بكاميرا لايكا رباعية، تشمل عدسة SuperSensing دقة 40 ميجابكسل، وكاميرا سينمائية 40 ميجابكسل، وكاميرا الصور المقربة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا استشعار للعمق ثلاثية الأبعاد. هذه الكاميرات الدقيقة تجتمع مع الكاميرا الأمامية دقة 32 ميجابكسل، لتمكنك من تصوير اللقطات المذهلة لحظة حدوثها بوضوح تام، كنسرٍ طائر على غصون الأشجار، أو الأجواء السماوية في الليل، أو حتى صورة سيلفي جميلة، بغض النظر عن ظروف الإضاءة المحيطة – ليلاً أو نهاراً – وبكل التفاصيل التي ترغب بإظهارها. ومن أبرز المزايا الفيديوغرافية للهاتف قدرته على تسجيل فيديوهات بسرعة بطيئة جداً للأحداث السريعة بمعدل إطارات يبلغ 7680 إطاراً في الثانية، بما يضمن التقاط أدق التفاصيل بوقتها الفعلي وبجودة عالية.

بطارية قوية وشحن سريع في أي وقت ومن أي مكان

مهما كانت عادات الاستخدام الخاصة بك، يوفر لك هاتف Huawei Mate 30 Pro بطارية 4500 مللي أمبير مع نظام إدارة ذكي للطاقة، واستهلاك محسَّن، بما يدعم متطلباتك اليومية بسهولة!

يمكنك شحن البطارية من 0% إلى 70% في أقل من 30 دقيقة عبر تقنية Huawei SuperCharge بقدرة 40 واط، كما يتمتع الهاتف بميزة الشحن اللاسلكي العكسي التي أصبحت الآن أسرع بثلاث مرات عن سابقتها، بما يمنحك إمكانية مشاركة طاقة البطارية مع الآخرين.

ولضمان استمتاعك بتجربة السرعة الفائقة، ووقت الاستجابة المنخفض، ووقت الاستخدام الطويل، وقدرات معالجة الصور العالية، جميعها في آن معاً، يعتمد مَلِك الهواتف الذكية Huawei Mate 30 Pro على معالج Kirin 990، الرائد في تكنولوجيا الرقاقات الثورية، بما يضمن تحقيق توازن مثالي بين الأداء العام وكفاءة الطاقة.

شاشة بلا حدود.. واستجابة لإيماءة من يديك أو عينيك!

بمجرد امتلاكك لهاتف Huawei Mate 30 Pro ستحظى بتجربة مشاهدة غامرة لا مثيل لها، مع شاشة هوريزون فائقة الإنحناء التي توفر مساحة كبيرة للتفاعلات، كمشاهدة الفيديوهات أو الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية.

وتندمج هذه المساحة مع ميزات اللمس السحرية، إذ توفر الشاشة خاصية اللمس الجانبي المبتكر، والتي تشكّل مفتاحاً افتراضياً غير مرئي لتتحكم في المكالمات والموسيقى وصور السيلفي براحة تامة. وبنظرة واحدة منك أو تمرير يدك عن بُعد، يمكن للشاشة أن تنفذ العديد من الأوامر، كفتح القفل، وتغيير الشرائح، وأخذ لقطات من الشاشة بسرعة (screenshot). كذلك، يأتي الهاتف بمستشعر البصمات على الشاشة، والذي يعمل عبر لمسه على إلغاء قفل الشاشة في أقل من 0.3 ثانية، وخاصية فتح القفل ثلاثي الأبعاد عبر بصمة الوجه، والتي توفر أعلى مستويات الخصوصية والأمان.

وإلى جانب ذلك، يمكنك بمجرد لمسة بسيطة، أن تحوّل هاتفك الذكي والكمبيوتر المحمول إلى جهاز “واحد” فائق حتى بدون اتصال بالإنترنت! تظهر شاشة هاتفك على الكمبيوتر المحمول أو التابلت (إذا كان مدعوماً) ، حيث يمكنك سحب الملفات وإفلاتها، وتحريرها، وفي الوقت نفسه مراسلة زملائك عبر هاتفك باستخدام نفس لوحة المفاتيح والماوس.

ويعمل Huawei Mate 30 Pro بنظام التشغيل EMUI 10، الذي طورته هواوي بالاعتماد على العديد من الأنظمة مفتوحة المصدر، ومن بينها مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP). ويأتي الهاتف الجديد دون تحميل خدمات Google Mobile Services، حيث يمكنك من تحميل تطبيقاتك المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.

لحياة أكثر ذكاءً، سهولةً، وراحةً، كن من أوائل مالكي هاتف Huawei Mate 30 Pro في الأردن، واستعد لطلب نسختك فور فتح باب التسجيل في 8 كانون الثاني 2020!