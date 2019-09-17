قريبا.. “الأوقاف” تنهي ترتيبات الدفع الإلكتروني للزكاة

احمد التميمي

إربد – كشف وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل ان الوزارة بصدد الانتهاء من الترتيبات مع البنك المركزي لإطلاق مشروع الدفع والقبض الالكتروني ضمن الخطط والجهود الرامية لتطوير اليات وادوات واليات العمل المتصلة بتلقي بالزكاة واوجه انفاقها والتسهيل على مقدميها، والمتلقين لها بحيث يتم فتح حساب خاص لكل لجنة زكاة.

واضاف ان التركيز سينصب في المراحل القادمة من خطة عمل صندوق الزكاة على دعم المشاريع الانتاجية للأسر المستفيدة من الصندوق للانتقال بهذه الاسر من متلقية للزكاة الى منتجة ومن ثم مقدمة للزكاة.

واوضح ابو البصل خلال رعايته، اليوم، حفل اطلاق مبادرة “اخي اشدد ازري3″ التي اطلقتها مديرية اوقاف اربد الثانية بلواء المزار الشمالي تحت شعار”مونتك علينا” ان قانون الزكاة الجديد الذي ما زال في المراحل التشريعية سيسهم بالتحول للانتاج والتنمية وفتح افاق اوسع لمفهوم الزكاة وتطبيقاته بشكل يسهل على دافع الزكاة ومتلقيها والعاملين عليها .

واشار الى انه من شان التعديلات المنتظرة على قانون الزكاة الحالي المعمول به منذ عام 1946 زيادة حصيلة وايرادات صندوق الزكاة على نحو يمكنه من التوسع بدعم المشاريع الانتاجية للاسر وزيادة مساهمتها فب تعزيز قيم التكافل في المجتمع بدل ان تبقى مجرد اسرة متلقية او طالبة للزكاة.

واكد ابو البصل ان الوزارة ماضية في توسيع اطر الوقف الاسلامي ليشمل مناحي جديدة كالوقف الصحي والتعليمي وغيرها من الخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطن وتشكل اولية في حياته.

وثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها صندوق الزكاة ولجان الزكاة التابعة لمديرية اوقاف اربد الثانية في تطوير منهجيات واليات الزكاة واطلاق المبادرات المتواصلة بشانها تخفيفا عن الاسر الفقيرة ودعما لها بتوفير احتياجاتها المعيشية والمنزلية.

وقال مدير اوقاف اربد الثانية الدكتور عيسى الخشاشنة ان مبادرة اخي اشدد ازري الثالثة التي تطلقها المديرية تاتي في اطار مبادرة اردن النخوة وهي تستهدف توزيع 400 قسيمة شرائية بمبلغ 50 دينار لكل قسيمة الى جانب توزيع مساعدات مادية على طلبة الجامعات من ابناء الاسر الفقيرة التي تتلقى مساعدات من صندوق الزكاة بقيمة عشرة الاف دينار تستهدف عددا من الطلبة الفقراء.

وبين ان المبادرة تتضمن ايضا توزيع طرود غذائية على اسر فقيرة تغطي 14 لجنة زكاة عاملة في مختلف البلدات والمناطق التابعة للمديرية اعانة لها على مصاعب الحياة وتجسيدا لقيم ومعاني التكافل والخير التي يحث عليها ديننا الحنيف لافتا الى ان القيمة الاجمالية للمبادرة تبلغ 100 الف دينار.

إلى ذلك، اشار رئيس بلدية المزار الشمالي المحامي مطيع الشرمان باسم المجتمع المحلي الى اهمية المبادرة كون المزار الشمالي مصنف من اشد المناطق فقرا على مستوى الممكلة وهي تعبير عن معاني التكافل والتعاضد بين شرائح المجتمع وتزكية للنفوس وتعظيم لمفهوم الاعتماد على الذات الذي يندرج في باب الاصلاح الاقتصادي، داعيا الى انماء صندوق الزكاة ورفده من كل قادر وموسر حتى نثبت للعالم اجمع اننا قادرون على تجاوز التحديات وتحويلها الى فرص للتنمية .

ودعا الشرمان الى تحكيم وتغليب صوت العقل والحكمة والمنطق في الازمة الناتجة عن اضراب المعلمين وعدم تفويت الفرص على ابنائنا الطلبة بصياغة تطلعاتهم المستقبلية.

بدوره، قال الدكتور فيصل الجراح باسم لجان الزكاة ان المبادرة تتضمن توزيع 2000 طرد تموينين على لاسر الفقيرة والمحتاجة من باب يد العون والمساعدة مبينا انالزكاة تطهير للاموال والنفوس والقلوب فرضها الله سبحانه وتعالي كعمل جليل وعظيم لما له من اثار ايجابية ممتدة على المجتمع.

يشار الى ان مباردتي اشد ازري الاولى والثانية التي نفذتها اوقاف اربد الثانية سابقا اشتملت على صيانة وتاثيث منازل بقيمة اجمالية بلغت 185 الف دينار.

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