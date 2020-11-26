قريبًا.. هواوي تطرح أجدد حاسوب شخصي Huawei MateBook X الجديد بوزن خفيف وجسم نحيف جداً في الأردن

عمّان، تشرين الثاني 2020: أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن قرب إطلاق الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X – Huawei MateBook X”، أجدد إضافة إلى سلسلة حواسيب “هواوي ميت بوك – Huawei MateBook”، ليغيّر طريقة عمل المستهلكين في عصر الأجهزة المتنقلة. يتميز الحاسوب الشخصي الجديد بالتصميم الأنيق المعروف لدى سلسلة “هواوي ميت بوك – Huawei MateBook”، وسيتم إطلاقه مع تحسينات كبيرة لقابلية النقل نظرًا لهيكله الخفيف جداً والرفيع الذي يزن 1 كجم فقط، حيث صمم لتقديم تجربة غامرة مع شاشة لمس بالعرض الكامل 3K Infinite FullView، وأحدث معالجات الجيل العاشر، وتجربة ذكية شاملة مع ميزة العرض متعدد الشاشات كجزء من ميزات Huawei Share.

وبهذه المناسبة، قال جيس لان، رئـيس أجهزة هواوي – المشرق العربي – من مجموعة هواوي لأعمال المستهلك: “في إطار استراتيجية الحياة الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي – Seamless AI Life لجميع السيناريوهات، تركز هواوي على تقديم أكثر التجارب ذكاءً في خمسة سيناريوهات رئيسية: المنزل الذكي، والسفر الذكي، والإنتاجية الذكية، والصحة الذكية والوسائط المتعددة. وفي فئة أجهزة الحواسيب، تأخذ هواوي زمام المبادرة لتوجيه الصناعة نحو الحلول الذكية”.

كن متحركًا ومنتجًا بشكل فني

تمت إعادة تعريف تجربة الحمل الفائق من خلال الحاسوب الشخصي ذي الحجم الصغير، الذي يحزم العديد من المزايا في جسم خفيف يزن 1 كجم وبسماكة 13.6 مم فقط. مع جهاز “هواوي ميت بوك X – Huawei MateBook X” الخفيف، وبشاشته التي تبلغ 13 بوصة، يمكن وضعه بسهولة في أي حقيبة ظهر مثل المجلات، وسيكون الحاسوب الشخصي دائمًا جاهزاً للمغامرة التالية.

يعد عامل الشكل النحيف دون أي نقص في المتانة من أبرز مواصفات جهاز الحاسوب الشخصي الأجدد من هواوي، فهو يتميز بهيكل موحد من الألومنيوم خفيف الوزن. تم أيضًا استخدام عملية رش متقدمة لإنتاج تشطيب ناعم على السطح، مما يضيف أسلوبًا أنيقًا إلى الوظيفة.

مستوحى من عرق اللؤلؤ اللامع والبودرة اللامعة، يرتقي جهاز “هواوي ميت بوك X – Huawei MateBook X” بتصميم CMF إلى شكل فني.

توفر شاشة العرض3K Infinite FullView مساحة واسعة لتعبيرات إبداعية لا حدود لها

يعد الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X – Huawei MateBook X” الجديد أول حاسوب شخصي يتميز بشاشة العرض الكاملة اللانهائية – Infinite FullView، والتي تم تحقيقها بتصميم بلا حدود يوفر نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 90%. توفر الشاشة الخالية من العوائق تجربة غامرة، سواءً أكان المستخدم يعمل أو ينشئ محتوى، أو منغمساً في مشاهدة الأفلام. كذلك، تم تعزيز الشاشة أيضًا بمواصفات اللمس المتعدد مع دعم الإيماءات، مثل Fingers Gesture Screenshot، والتي تتيح التقاط لقطة شاشة بسرعة عن طريق تمرير ثلاثة أصابع إلى الأسفل، كما هو الحال على الهاتف الذكي.

تقدم هواوي ميزتين للعناية بالعين على الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X – Huawei MateBook X”؛ إذ يعمل وضع Eye Comfort على تصفية انبعاثات الضوء الأزرق بشكل فعال لتوفير تخفيف إجهاد العين أثناء جلسات الاستخدام الطويلة، كما تضمن خوارزميات ضبط السطوع تجربة مشاهدة متسقة، بغض النظر عن استخدام الجهاز في الداخل أو تحت ضوء الشمس مباشرةً.

تجربة أكثر ذكاءً بين الأجهزة

تتيح ميزة التعاون متعدد الشاشات (Multi-Screen Collaboration) في Huawei Share المشاركة السلسة بين الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب. بمجرد توصيل الهاتف الذكي بالحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X – Huawei MateBook X”، يتم دمج شاشة الهاتف الذكي في الحاسوب الشخصي مع نافذة صورة داخل صورة. بالإضافة إلى النقل السهل للملفات بالسحب والإفلات، تسمح هذه الميزة للحاسوب الشخصي بفتح الملفات وتحريرها مباشرةً على الهاتف الذكي، كما توفر نقطة الاتصال الفورية وصولاً بخطوة واحدة إلى الإنترنت عبر الربط. وأثناء فترة الراحة في العمل، يمكن للمستخدمين التواصل مع العائلة والأصدقاء عن طريق الاتصال بهم بالفيديو أو الصوت بسهولة من الحاسوب المحمول.

وبهدف توفير تجربة مكتب متنقل أكثر ذكاءً، قدمت هواوي ترقيات جديدة إلى ميزة التعاون متعدد الشاشات في أجدد حاسوب شخصي، حيث لا تتيح هذه الميزة المحسّنة فقط عرض شاشة هاتفك الذكي على شاشة الحاسوب الشخصي، بل إنها أيضًا تمكنك من فتح ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات للهاتف المحمول في الوقت نفسه لتعدد مهام سلس، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية.

يعد “هواوي ميت بوك X – Huawei MateBook X” أول حاسوب شخصي يتميز بلوحة نقر محسّنة مع ميزة Huawei Free Touch لتوفر مساحة أكثر اتساعًا للتنقل والتعبيرات الإبداعية، وتدعم ردود الفعل اللمسية للحصول على تجربة لمسية سلسة. تم وضع أيقونة Huawei Share في لوحة النقر، مما يوفر وصولاً سهلاً وسريعاً إلى ميزة التعاون متعدد الشاشات.

كن مبدعًا ومنتِجًا في أي وقت وفي أي مكان

في الداخل، يوفر جهاز “هواوي ميت بوك X – Huawei MateBook X” الأداء الذي يحتاجه المستهلكون للتعامل بسلاسة مع المهام اليومية، ويحتوي على معالج Intel® Core ™ i5 من الجيل العاشر وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت، وهو يوفر الأداء الأساسي لدعم تجربة سلسة عبر الإنتاجية النموذجية وحالات استخدام الوسائط المتعددة. ومع تقنية Wi-Fi 6، ستضمن بقاء اتصال الإنترنت سريعًا ومستقرًا حتى في الأماكن المزدحمة، مع سرعات تصل إلى ثلاثة أضعاف تقنية شبكة Wi-Fi 5.

كذلك، يوفر “هواوي ميت بوك X – Huawei MateBook X” عمرًا مذهلاً للبطارية مع بطارية 42 ميللي أمبير، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع حل إدارة البطارية الذكي من هواوي لدعم ما يصل إلى 9 ساعات من تشغيل الوسائط المحلية أو السيناريوهات الإنتاجية النموذجية.

ابتكارات محسنة لتجارب أكثر ذكاءً

مباشرةً من أسفل لوحة المفاتيح في جهاز “هواوي ميت بوك X – Huawei MateBook X”، قم بتحويل أي مكان إلى سينما شخصية باستخدام نظام مكبرات الصوت الرباعية القوي مع إعداد تقسيم التردد الذي يوفر صوتًا ثريًا ثلاثي الأبعاد. يتآزر نظام الصوت مع خوارزميات الصوت المتقدمة لجعل الصوت المحيطي افتراضيًا، مما يوفر تجربة غامرة مع أي موسيقى أو فيلم أو لعبة. ولتحسين تجربتك في مكالمات الفيديو واجتماعات المؤتمرات الافتراضية، يشتمل الميكروفون المزدوج على حافة الجهاز على خوارزميات لدعم التقاط الصوت لمسافات طويلة بطريقة أفضل.

تتم حماية خصوصية المستخدم بواسطة زر الطاقة الذي يعمل ببصمة الإصبع، والذي يجمع بين قارئ بصمات الأصابع وزر الطاقة لمصادقة هوية المستخدم بشكل آمن عند تشغيل الجهاز، مما يؤدي إلى استبدال كلمة مرور تسجيل الدخول بشكل فعال على شاشة الترحيب في نظام التشغيل Windows. علاوةً على الخصوصية، يوفر التصميم الفريد للكاميرا الراحة من خلال تضمينها في غطاء المفتاح الذي يمكن الوصول إليه بسهولة، ولا يظهر إلا عندما يحتاج المستخدمون إليه.

سيكون أجدد حاسوب شخصي من هواوي “ميت بوك X – Huawei MateBook X” متاحًا قريبًا للحجز المسبق في السوق الأردني. استعد لتجربة سلسة وإنتاجية عالية!